Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đầu Tư Dịch Vụ Thương Mại Cầu Vòng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 8 Triệu

Mức lương 3 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 42/6/9 Đồng Xoài, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 3 - 8 Triệu

- Chăm sóc quầy kệ và trưng bày hàng hóa theo đúng quy định

- Giới thiệu sản phẩm phù hợp cho khách hàng

- Kiểm tra tem giá, bảng giá, hạn sử dụng, chất lượng và chủng loại hàng hóa, điều chỉnh bảng giá khi có thông báo

- Một số công việc khác theo hướng dẫn và phân công của quản lý

Thời Gian

+ Ca sáng: 7h00-11h30

+ Ca chiều: 13h00-17h00

+ Ca tối:18h-22h

+ Ca Hành Chính: 7h30-17h00

+ Xoay Ca (Ca sáng: 7h30 - 11h30; Ca chiều: 13h00 - 21h30)

=> Có hỗ trợ xoay ca cho sinh viên và parttime

Mức Lương :

- Ca 4 tiếng: 3.500.000VNĐ/ Tháng + Phụ Cấp

- Ca 6 Tiếng: 5.400.000VNĐ/Tháng + Phụ Cấp

- Ca 8 tiếng: 7.500.000VNĐ/ Tháng + Phụ Cấp

- Ca 12 Tiếng: 11.300.000VNĐ/ Tháng + Phụ Cấp

- Parttime: 32.000d/h

Với Mức Lương 3 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ 18-67 tuổi .

- Thái độ tốt, siêng năng với công việc.

- Không y/c kinh nghiệm, bằng cấp.

- Hoạt bát, vui vẻ, hoà đồng

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Dịch Vụ Thương Mại Cầu Vòng Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đóng BHYT BHXH, BHTN đầy đủ.

- Được đào tạo kiến thức trong ngành bán lẻ hoàn toàn miễn phí để nhanh chóng làm việc hiệu quả.

- Trả lương đúng qui định và ký hợp đồng rõ ràng.

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thống nhất.

- Có cơ hội trao dồi ngôn ngữ, kỹ năng.

- Lương thưởng tháng 13 theo quy định và xét tăng lương hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Dịch Vụ Thương Mại Cầu Vòng

