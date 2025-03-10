Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THIÊN KHÔI làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 100 Triệu

Mức lương 30 - 100 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Mipec Tower, 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở,Hà Nội

Mô Tả Công Việc

- Nắm bắt kiến thức cơ bản về bất động sản thổ cư

- Định giá, tư duy khi phân tích Bất động sản

- Các kênh và công cụ truyền thông Bất động sản, cách viết bài truyền thông Bất động sản hấp dẫn.

- Thiết lập công cụ và các thao tác đăng tin

- Dẫn khách xem nhà, xử lý các tình huống thực tế khi dẫn khách

- Tư vấn pháp lý trong giao dịch Bất động sản

- Chuẩn bị các tình huống đàm phán, thương lượng giá trong giao dịch

- Hậu đặt cọc và các thủ tục công chứng, sang tên, chốt giao dịch.

- Bán nhà từ kho hàng có sẵn của Tập đoàn

Yêu Cầu Công Việc

- Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo.

- 20 đến 65 tuổi.

- Có phương tiện đi lại.

- Có nhiệt huyết, đam mê kiếm tiền, làm giàu

Tại CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THIÊN KHÔI Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập đột phá, hấp dẫn theo năng lực từ 30 - 100 Triệu

- Không áp KPI

- Cung cấp cho bạn một môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

- Được đào tạo bài bản bởi các chuyên gia Bất động sản hàng đầu

- Tự chủ thời gian và không gian, tự chủ công việc,...

- Được tham gia các hoạt động: Văn nghệ, thể thao, du lịch hàng năm

- Hoa hồng nhận ngay trong vòng 24 giờ giao dịch

- Hỗ trợ nhân viên 2.000.000 đ/ tháng để đăng tin trên trang web

- Truy cập vào nguồn hàng trên 50.000 căn nhà đang bán trên Toàn quốc

- 300 Group bán hàng Facebook

- Áp dụng công nghệ vào trong công việc vô cùng hiệu quả

- Sử dụng Web/App tra cứu nguồn hàng 1 cách thuận lợi và thông minh nhất, dễ sử dụng

- Hỗ trợ chi phí đăng tin 75% trên trang batdongsan, 90% alonhadat, và các trang mạng khác...

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

- Tập đoàn tự hào vì đã mang đến một môi trường làm việc lành mạnh, đoàn kết, những chuyến đi đầy kỷ niệm, những trải nghiệm tuyệt vời cho các Thành viên.

- Hãy gia nhập ngay với Thiên Khôi để được đi du lịch trong và ngoài nước quanh năm cùng với thu nhập bứt phá!

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THIÊN KHÔI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin