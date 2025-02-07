Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản An Gia Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 100 Triệu

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản An Gia Group
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/03/2025
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản An Gia Group

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản An Gia Group

Mức lương
30 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 30 - 100 Triệu

Tư vấn giải pháp tài chính về bất động sản căn hộ hoặc bất động sản cao cấp.
Cập nhật thông tin thị trường bất động sản, nhanh chóng nắm bắt nhu cầu của khách hàng.
Cập nhật kiến thức về sản phẩm để trau dồi kỹ năng bán hàng, quảng bá hình ảnh công ty đến khách hàng một cách chuyên nghiệp.
Tư vấn, giải đáp những thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, thủ tục mua bán trong quá trình chăm sóc khách hàng; chăm sóc khách hàng theo chương trình chung của Công ty.
Phát triển mối quan hệ khách hàng và luôn tìm kiếm những kênh khách hàng mới.
Các công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo của Trưởng phòng/ Giám đốc Kinh doanh.

Với Mức Lương 30 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 18 – 40 tuổi, ngoại hình ưa nhìn.
Có kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực ngân hàng, tài chính, chứng khoán, bảo hiểm, dịch vụ du lịch, khách sạn...
Hoặc sinh viên vừa tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh, kinh tế, thương mại, ngoại thương, ngân hàng, tài chính...
Đam mê kinh doanh bất động sản, mong muốn phát triển bản thân và đem đến mức thu nhập đột biến.
Mong muốn được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, được đào tạo về kĩ năng tư vấn tài chính, bất động sản ...
Năng động, có hoài bão, dám thử thách khả năng phát triển của bản thân.
Thân thiện, hòa đồng, có khả năng làm việc nhóm.

Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản An Gia Group Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập không giới hạn: Lương cứng (6.5 - 7 Triệu) + Hoa hồng + Thưởng nóng.
Thưởng Chính sách giới thiệu nội bộ
Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm.
Được khám sức khỏe định kỳ.
Thưởng cuối năm, thưởng tết hấp dẫn theo kết quả kinh doanh của công ty.
Thưởng dành cho các cá nhân, tập thể kinh doanh xuất sắc.
Thưởng và quà các ngày Lễ đặc biệt trong năm.
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản An Gia Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản An Gia Group

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản An Gia Group

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 30 Nguyễn Thị Diệu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

