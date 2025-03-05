Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ MVTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toà nhà Sevin Office, số 609 Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Tiến hành nghiên cứu để xác định chiến lược thâm nhập thị trường; tích cực tìm kiếm khách hàng/cơ hội bán hàng mới tại các thị trường mục tiêu.

Tương tác chặt chẽ với khách hàng để có được yêu cầu của khách hàng.

Có thể thực hiện buổi thuyết trình và bán hàng đầu tiên theo năng lực của MVT.

Tư vấn về sản phẩm, dịch vụ của công ty cho khách hàng, hướng dẫn tư vấn cho khách về sản phẩm dịch vụ khi cần thiết, giúp khách lựa chọn được các sản phẩm phù hợp.

Báo giá và đàm phán giá cả, thương thảo hợp đồng mua bán, thảo thuận thời hạn thanh toán và bàn giap sản phẩm, dịch vụ.

Giới thiệu cách sử dụng sản phẩm cho khách hàng mới, và chăm sóc khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Hợp tác với bộ phận marketing để phát triển các chiến lược bán hàng mới.

Lập báo cáo theo tuần, tháng báo cáo cấp trên.

Các công việc khác được yêu cầu.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên.

Tiếng Anh giao tiếp khá.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm sale & tiếp thị với đối tượng khách hàng là doanh nghiệp, ưu tiên có kinh nghiệm sale dự án nhà nước, ngân hàng, bảo hiểm, bệnh viện.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm; kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán.

Tại Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ MVTECH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương cứngtừ 20-25 triệu+ KPI hoàn thành dự án

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung năng động sáng tạo.

Các chế độ bảo hiểm, phúc lợi đầy đủ theo quy định của pháp luật và chính sách công ty.

Các hoạt động team - building: Công ty tổ chức thường xuyên các hoạt động team-building, sự kiện thể thao và văn hóa để tăng cường tinh thần đồng đội và giảm bớt căng thẳng trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ MVTECH

