Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH BHNT Chubb Việt Nam Văn phòng chi nhánh tại Hà Nội Tầng S, số 3 Lê Trọng Tấn Thanh Xuân, Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 18, Tòa nhà TNR Tower 54A Nguyễn Chí Thanh P. Láng Thượng,Hà Nội

Mô Tả Công Việc

Nghiên cứu sản phẩm của công ty, giới thiệu, chia sẻ sản phẩm đến khách hàng.

Tìm hiểu, lên kế hoạch, mở rộng nguồn khách hàng.

Tạo dựng, giám sát, quản lý nhân viên kinh doanh cấp dưới nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh đề ra.

Tham dự đầy đủ các khóa đào tạo kỹ năng căn bản và chuyên sâu.

Tham dự các buổi họp và báo cáo kết quả hoạt động theo định kỳ.

Đàm phán, ký kết hợp đồng, chăm sóc và hỗ trợ khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm làm việc: Ít nhất 1 năm kinh nghiệm

Giới tính: Nam, Nữ

Học vấn: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Chứng minh thu nhập trong 6 tháng gần nhất

Có đội nhóm từ 3 người trở lên

Tại Công ty TNHH BHNT Chubb Việt Nam Văn phòng chi nhánh tại Hà Nội

Cơ hội tham gia khóa huấn luyện phát triển quản lý nguồn (Sinh viên đã tốt nghiệp)

Môi trường làm việc hạnh phúc, năng động, trẻ trung

Chú trọng vào phát triển về cả kỹ năng mềm và cơ hội thăng tiến cho nhân viên

Được đào tạo bài bản các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao theo quy chuẩn của Bộ Tài chính và Ban Đào tạo của công ty

Chế độ lương, phúc lợi, thưởng minh bạch, công bằng theo cơ chế đãi ngộ của công ty

Chương trình tưởng thưởng, du lịch, team building được áp dụng công bằng với mọi cấp bậc từ trợ lý tới quản lý

Cơ hội trở thành đối tác kinh doanh và phát triển thương hiệu của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

