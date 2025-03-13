Tuyển Nhân viên kinh doanh Manfusi Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 148 Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ,Hà Nội, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

Tìm kiếm, thu thập thông tin, khai thác khách hàng mới. Thiết lập, duy trì và phát triển mối quan hệ với đối tác, khách hàng;

Giới thiệu các giải pháp, sản phẩm, thiết bị của Công ty;

Báo cáo tiến độ dự án, kết quả làm việc, đề xuất giải pháp;

Triển khai, điều phối dự án, phối hợp phòng ban trong nội bộ công ty;

Lập báo cáo kinh doanh định kỳ hàng ngày, tuần, tháng, năm gửi Cấp quản lý;

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của BLĐ công ty.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên (ưu tiên chuyên ngành Kĩ thuật, Điện tử, Tự động hóa)

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực điện mặt trời, xây dựng hệ thống phân phối, đai lý là một lợi thế

Ưu tiên ứng viên biết lái ô tô

Có kinh nghiệm bán hàng;

Có khả năng giao tiếp, đàm phán tốt;

Có khả năng thuyết phục và xử lý tình huống linh hoạt;

Có đạo đức, tâm thế tốt, phong cách làm việc chuyên nghiệp, quyết đoán, chịu được áp lực công việc

Tại Manfusi Group Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập lên tới 30-40 triệu/tháng(Không giới hạn theo năng lực)

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo đúng quy định của luật Lao động và quy chế công ty.

Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu và chất lượng.

Nhiều cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp, gắn bó lâu dài.

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, phát huy được năng lực bản thân.

Nghỉ lễ, tết, phép năm, thường xuyên tổ chức du lịch,Teambuilding,…

Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 7; Nghỉ Chủ nhật, 01 thứ 7 trong tháng và các ngày lễ theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Manfusi Group

