Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SPACE HERA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 136 Trương văn Bang, phường Thạnh Mỹ Lợi, thành phố Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

SPACE HERAđang tìm kiếm nhân viên kinh doanh, những người năng động và tận tâm, có khả năng kết nối với khách hàng và chuyển đổi những mối quan hệ đó thành kết quả kinh doanh hiệu quả.

Bạn sẽ làm việc trực tiếp với trưởng bộ phận kinh doanh và phối hợp chặt chẽ với bộ phận marketing để đảm bảo mức độ tiếp cận và sự hài lòng của khách hàng, từ đó thúc đẩy doanh số và phát triển thương hiệu của công ty.

Trách nhiệm chính:

Phát triển khách hàng: Tìm kiếm và phát triển mối quan hệ với khách hàng mới thông qua networking, các hoạt động xây dựng thương hiệu cá nhân và tham gia các hội nhóm chuyên ngành.

Tư vấn và bán hàng: Tiếp nhận thông tin khách hàng từ bộ phận marketing, tư vấn và thuyết phục khách hàng lựa chọn các sản phẩm và dịch vụ của công ty phù hợp với nhu cầu của họ.

Chăm sóc khách hàng: Đảm bảo quá trình bàn giao sản phẩm suôn sẻ và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng sau khi bán hàng để đảm bảo sự hài lòng và tạo cơ hội bán hàng tiếp theo.

Hỗ trợ truyền thông: Tham gia các chiến dịch và hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức thương hiệu và thúc đẩy doanh số.

Kỹ năng: Xuất sắc trong giao tiếp, đàm phán và thuyết phục. Có khả năng nắm bắt tâm lý và nhu cầu khách hàng.

Thái độ: Nhiệt huyết, trách nhiệm và có tinh thần cầu tiến.

Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành xây dựng, thiết kế nội thất hoặc kiến trúc

Thu nhập hấp dẫn: Không giới hạn thu nhập với mô hình lương cứng cộng hoa hồng (hoa hồng lên đến 30-40 triệu VND).

Phụ cấp đi lại: 1.500.000 VND/tháng.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp: Văn phòng hiện đại, đội ngũ năng động và chuyên nghiệp.

Phát triển bản thân: Cơ hội thăng tiến rõ ràng, tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng.

Phúc lợi khác: Du lịch, party hàng năm, và môi trường làm việc không drama.

