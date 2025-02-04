Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KKDAY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Vietbank Office Building, 70 - 72 Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm

Chuyên viên Kinh doanh Cấp cao trực thuộc bộ phận Khách hàng Chiến lược, Ứng viên sẽ làm việc trực tiếp với các đối tác nhằm đạt được các chỉ tiêu kinh doanh mà Công ty đưa ra, chi tiết:

Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh:Thực hiện các kế hoạch kinh doanh chi tiết dựa trên phân tích thị trường và xu hướng ngành để đạt được các chỉ tiêu doanh thu.

Quản lý mối quan hệ đối tác:Xây dựng, duy trì và mở rộng các mối quan hệ đối tác chiến lược, đồng thời tư vấn và cung cấp các giải pháp du lịch tối ưu cho khách hàng B2B.

Phân tích thị trường và lập kế hoạch:Nghiên cứu sâu về thị trường, đánh giá nhu cầu và động lực khách hàng để đề xuất các chính sách bán hàng và chiến lược phát triển phù hợp.

Giải quyết vấn đề và quản lý dự án:Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng và đảm bảo đạt được các mục tiêu kinh doanh, đồng thời quản lý các dự án liên quan.

Báo cáo và phân tích hiệu suất: Lập báo cáo định kỳ về hiệu suất kinh doanh và tiến độ thực hiện mục tiêu, cung cấp thông tin phân tích chi tiết cho các bên liên quan. Thực hiện kế hoạch kinh doanh theo thị trường phụ trách.

Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch, đặc biệt là trong môi trường B2B hoặc vai trò tương tự.

Kỹ năng ngôn ngữ và giao tiếp: Thành thạo tiếng Anh và sở hữu kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán xuất sắc.

Kỹ năng phân tích và lập kế hoạch: Kinh nghiệm trong việc phân tích dữ liệu, lập kế hoạch chiến lược và quản lý dự án hiệu quả.

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học các ngành Kinh tế, Du lịch hoặc các lĩnh vực liên quan.

Yêu cầu ứng viên có tinh thần ham học hỏi, chăm chỉ và trung thực trong công việc.

Mức lương cạnh tranh:thu nhập lên đến 30,000,000 - 40,000,000, không giới hạn - dựa theo hiệu quả công việc.

Thưởng và phúc lợi:

- Thưởng cuối năm dựa trên thành tích công việc

- Nghỉ phép 15 ngày/năm (năm làm việc dương lịch) và các loại nghỉ phép khác như hiếu, hỉ, thai sản,.. theo quy định của Luật Lao động

- Chế độ bảo hiểm: được hưởng chế độ BHXH đầy đủ và Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt

- Công ty cấp laptop (Macbook) để phục vụ công việc

