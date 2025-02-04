Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Khoáng Sản Công Nghiệp Yên Bái làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toà office A60, đường Đức Diễn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

YBM là doanh nghiệp số 1 tại Việt Nam bán các sản phẩm Đá Hộc, Đá Chip, Bột Đá trắng CaCO3 siêu mịn.... (Sản phẩm Bột Đá CaCO3 là phụ gia, chất độn tự nhiên phổ biến nhất thế giới cho các nghành Nhựa, bao bì, cao su, gốm sứ... Hiện đang cung cấp ra ngoài thị trường trên 70,000 tấn/ tháng)..... Chúng tôi đang tìm kiếm nhân tài cho vị trí Phó Phòng KDQT:

Tìm kiếm KH mới và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại để gia tăng sản lượng kinh doanh và lợi nhuận.

Hỗ trợ cùng TP Quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng và mục tiêu doanh số.

Tổ chức nghiên cứu thị trường mới cho sản phẩm của công ty.

Phối hợp với các bộ phận liên quan tổ chức sản xuất, tiến độ giao hàng, thanh toán...

Hỗ trợ TP Đào tạo, tuyển dụng, quản lý, phân bổ mục tiêu, theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh.

Xây dựng và phát triển các mối quan hệ khách hàng bền chặt lâu dài.

Xây dựng, tối ưu quy trình bán hàng từ bước lên kế hoạch đến khi chốt sales.

Quản lý triển khai thị trường được giao, hỗ trợ đội nhóm trong việc đàm phán chốt khách hàng và giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện đơn hàng.

Triển khai, giám sát các mục tiêu và kế hoạch kinh doanh. Đề xuất tham gia các chương trình triển lãm, hội chợ quốc tế phù hợp.

Báo cáo về hoạt động, kế hoạch, kết quả kinh doanh...và các công việc khác được giao.

Có ít nhất 3 -5 năm kinh nghiệm làm công việc kinh doanh quốc tế

Tiếng Anh tốt, đặc biệt là kỹ năng nói và viết.

Tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Thành thạo bộ công cụ văn phòng Microsoft Office và phần mềm hỗ trợ kinh doanh và quản lý kinh doanh khác.

Tư duy logic và kỹ năng thu thập, phân tích thông tin, dữ liệu hiệu quả.

Khả năng đa nhiệm, chịu áp lực cao trong công việc.

Kỹ năng quản lý và phân công công việc hiệu quả.

Kỹ năng lãnh đạo và kỹ năng giao tiếp tốt.

Quyết đoán và có khả năng xử lý vấn đề nhanh.

Tính cách hướng ngoại.

Tự tin, chuyên nghiệp và quyết tâm mạnh mẽ trong công việc.

Thu nhập từ 30 - 40 triệu/ tháng +... + Thưởng hiệu quả kinh doanh ...

Thưởng cuối năm lương tháng thứ 13+;

Môi trường văn hóa trẻ, năng động, được tạo tối đa điều kiện phát huy năng lực chuyên môn và phát triển sự nghiệp;

Có cơ hội thường xuyên được đi công tác ngắn ngày gặp gỡ khách hàng, hội chợ tại nước ngoài với chế độ công tác phí 30$/ ngày (Ngoài các chi phí thực tế).

Được cấp 01 laptop phục vụ công việc;

Ăn trưa tại căng tin công ty;

Có quầy cafe pha chế đồ uống cho nhân viên;

Có phòng tập Gym, Yoga miễn phí;

Hưởng các chế độ phúc lợi của Công ty như nghỉ mát, khám sức khỏe, bảo hiểm sức khỏe, ngày nghỉ lễ có thưởng, các quyền lợi khác theo quy định Bộ luật Lao động (BHXH, BHYT...).

