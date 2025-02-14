Tuyển Nhân viên kinh doanh TVT DIAMOND làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh TVT DIAMOND làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

TVT DIAMOND
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/03/2025
TVT DIAMOND

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại TVT DIAMOND

Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- TVT DIAMOND – 59 Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội., Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

• Chịu trách nhiệm toàn bộ về tài sản, nhân sự và doanh số của cửa hàng.
• Đảm bảo cửa hàng vận hành trơn tru, tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ.
• Xây dựng chiến lược bán hàng, đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu doanh số.
• Quản lý đội ngũ nhân viên, tuyển dụng, đào tạo kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng.
• Sắp xếp, phân công công việc khoa học, tối ưu hóa hiệu suất nhân sự.
• Giám sát kiểm kê, đảm bảo quản lý tài sản, hàng hóa chính xác, không thất thoát.
• Phát triển các kênh bán hàng: tại cửa hàng, online, livestream, nền tảng TMĐT.
• Phối hợp chặt chẽ với bộ phận marketing để triển khai các chiến dịch quảng bá thương hiệu.
• Lập kế hoạch tài chính, kiểm soát chi phí vận hành để tối ưu lợi nhuận.
• Thực hiện báo cáo doanh số, phân tích thị trường và đề xuất chiến lược phát triển.
• Cam kết dành nhiều thời gian cho công việc, sẵn sàng tăng cường thời gian khi cần thiết để đảm bảo hiệu suất hoạt động của cửa hàng.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

2. Yêu cầu ứng viên:
• Độ tuổi: 24 – 35 tuổi.
• Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng, đại học (Ưu tiên ngành quản trị kinh doanh, kinh tế, thương mại, dịch vụ cao cấp).
• Kinh nghiệm:
• Ít nhất 2 năm trong ngành trang sức.
• Hoặc ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tương tự (thời trang cao cấp, đồng hồ, xe sang, bất động sản, ngân hàng,...).
• Yêu cầu đặc biệt:
• Sẵn sàng dành nhiều thời gian cho công việc, ưu tiên ứng viên có thể làm việc linh hoạt, đảm bảo hiệu suất tối đa.
• Kỹ năng:
• Bán hàng cao cấp, xử lý từ chối, chốt đơn chuyên nghiệp.
• Tư duy kinh doanh sắc bén, chiến lược bán hàng thông minh.
• Quản lý đội nhóm, đào tạo nhân viên, xây dựng môi trường làm việc hiệu quả.
• Nhanh nhẹn, tháo vát, linh hoạt trong xử lý tình huống.
• Thành thạo báo cáo, thống kê, phân tích dữ liệu kinh doanh.
• Trung thực, trách nhiệm cao, cam kết lâu dài với công ty.

Tại TVT DIAMOND Thì Được Hưởng Những Gì

3. Quyền lợi:
• Lương cứng: 18 – 25 triệu VNĐ/tháng + Thưởng trách nhiệm + Hoa hồng bán hàng. (Thu nhập không giới hạn theo năng lực).
• Thưởng tháng lương thứ 13.
• Xét tăng lương cứng 2 lần/năm theo năng lực và kết quả công việc.
• Làm đủ 3 năm thưởng thêm 30 triệu đồng, đủ 5 năm thưởng thêm 60 triệu đồng.
• Được đóng bảo hiểm từ năm thứ 3 trở đi để có lương hưu và các quyền lợi bảo hiểm xã hội.
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sản phẩm đẳng cấp, khách hàng chất lượng cao.
• Cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý cấp cao hơn.
• Được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng quản lý, bán hàng cao cấp, sản phẩm trang sức.
• Hưởng các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định công ty (thưởng lễ Tết, du lịch,...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TVT DIAMOND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

TVT DIAMOND

TVT DIAMOND

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 59 Lý Nam Đế, Quận Hoàn Kiếm, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

