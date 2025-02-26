Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Infinity Technologies Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Vị trí này thuộc Infinity Publishing Global, dẫn dắt team Business Development mở rộng thị trường gồm các đối tác Mobile Apps/Game Android & iOS, đi tới kết quả cuối cùng là hợp tác kinh doanh giữa Infinity Publishing Global và đối tác. Là người chịu trách nhiệm về kết quả mục tiêu của team về số lượng và chất lượng sản phẩm hợp tác, hệ thống đối tác tiềm năng.

Tuyển dụng, đào tạo, quản lý nhân sự bộ phận phụ Business Development theo theo yêu cầu.

Tìm kiếm, kết nối, trao đổi thông tin với các đối tác tiềm năng để đi đến thống nhất hợp tác.

Phối hợp với các team Marketing, Product, Technical, ASO... để publishing và kinh doanh hiệu quả các sản phẩm hợp tác.

Quản lý, theo dõi, phân bổ các nguồn lực để đạt được các mục tiêu kinh doanh.

Phân tích hiệu suất của các đối tác hiện tại và đề xuất giải pháp (nếu cần).

Phát hiện các xu hướng mới nhất của ngành trong các ứng dụng di động, và khởi xướng các ý tưởng mới để kịp thời đáp ứng với những thay đổi đó nếu có thể.

Các công việc hỗ trợ phát triển kinh doanh khác như tạo tài liệu hợp tác, brochure, hệ thống báo cáo...

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên đã từng trực tiếp làm các vị trí Business Development Manager hoặc Leader trong các công ty có mô hình publishing sản phẩm Mobile Apps/Games, hoặc từng làm việc ở vị trí tương đương tại các công ty công nghệ có yêu cầu tương đương về công việc tìm kiếm, kết nối, ký kết hợp tác với đối tác công nghệ global.

Đã có kinh nghiệm làm việc ở các công ty CNTT, làm việc trực tiếp với người nước ngoài là 1 lợi thế.

Ưu tiên ứng viên từ 1990-1996

Thành thạo tiếng Anh. (bắt buộc cả nghe - nói - đọc - viết để làm việc trực tiếp hàng ngày với đối tác nước ngoài)

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.

Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề và ra quyết định xuất sắc.

Kỹ năng lãnh đạo và quản lý tốt.

Mong muốn đạt được thành tựu đột phá bằng tuy duy và phương pháp làm việc đột phá.

Tại Công ty Cổ phần Infinity Technologies Global Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội lớn trở thành Head của Infinity Publishing Global nếu chứng minh năng lực bằng kết quả thực tế xuất sắc vượt kỳ vọng.

Mức lương cứng từ: 30.000.000 - 40.000.000 VNĐ

Cơ hội chia sẻ commission của hệ thống sản phẩm publishing.

Cơ chế thưởng đặc biệt dành cho key person khi đạt mục tiêu kinh doanh năm của Infinity Publishing.

Review lương, thưởng 2 lần/ năm (Tháng 1 và tháng 7), mức lương tăng upto 25%/ đợt review, thưởng 1-4 tháng lương/năm

Thưởng ngày lễ, sinh nhật cho CBNV

Trang bị các thiết bị làm việc phù hợp với công việc

Có khu vực ăn uống riêng, khu căng tin hoàn toàn miễn phí

Chương trình Khám sức khỏe định kỳ hằng năm

Chương trình Happy Time vào chiều thứ 6 hàng tuần

Ngày nghỉ phép còn lại trong năm sẽ được chuyển sang ngày lương

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, lành mạnh, cơ hội thăng tiến cao

Các chương trình, hoạt động vui chơi giải trí vào các dịp lễ, Tết, du lịch, team building.

Hệ sinh thái các sản phẩm có hàng triệu người dùng hàng tháng trên toàn cầu: Âu, Úc, Mỹ, Ấn Độ, Brazil, South Africa...

