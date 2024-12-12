Tuyển Nhân viên kinh doanh Nhà Hàng - Khách Sạn Sài Gòn Rạch Giá làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

- Sài Gòn Group với hơn 8 năm hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, là đại lý F1 của các CĐT hàng

đầu Vinhomes, Masterise Homes, Khang Điền.... Chuyên phân phối các sản phẩm nhà phố, căn hộ,

biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp từ các chủ đầu tư trên.

- Tư vấn và bán các sản phẩm bất động sản do công ty triển khai.

- Được cung cấp data có sẵn để gọi và chăm sóc khách hàng (Data khách hàng có sẵn)

- Được Công ty hỗ trợ Marketing và chốt deal.

- Chăm sóc, hướng dẫn khách hàng đi tham quan dự án.

- Phối hợp, tham gia triển khai kế hoạch bán hàng, giới thiệu dự án mới.

- Tìm hiểu thị trường bất động sản, nắm bắt nhu cầu khách hàng.

- Thực hiện theo quy chế làm việc của phòng kinh doanh.

- Làm việc giờ hành chính: Thứ 2 đến thứ 6 (8h30 - 17h30), thứ 7 (8h30 - 12h)

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có laptop và phương tiện đi lại.

- Có kĩ năng giao tiếp tốt.

- Đam mê kinh doanh, đam mê bất động sản.

- Quyết tâm, nhiệt huyết với công việc.

- Năng động, sáng tạo.

- Được training, cầm tay chỉ việc với người chưa có kinh nghiệm.

- Sẵn sàng đi làm ngay.

- Ứng viên từng có kinh nghiệm trong lĩnh vực Bất động sản, CSKH, Sales, Telesales là 1 lợi thế.

Tại Nhà Hàng - Khách Sạn Sài Gòn Rạch Giá Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập = Lương cơ bản + Phụ cấp + Hoa hồng + Thưởng (Lên Đến 30 - 40 Triệu)

- Hoa hồng: từ 50.000.000đ đến 200.000.000đ/sản phẩm.

- Lương cơ bản từ 4.000.000 - 20.000.000đ/tháng (theo năng lực).

- Phụ cấp: gửi xe, hỗ trợ chi phí marketing, điện thoại...

-Thưởng nóng: tiền mặt, Iphone, Ipad, Macbook, xe Airblade/SH...

- Thưởng Best sale tuần, tháng, quý.

- Môi trường làm việc thân thiện, trẻ, năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến rõ ràng.

- Được công ty đào tạo chuyên môn trong quá trình làm việc.

- Hưởng đầy đủ quyền lợi BHXH, BHYT theo luật lao động dành cho nhân viên gắn bó với công ty.

-Tham gia đầy đủ các chuyến du lịch hàng năm của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nhà Hàng - Khách Sạn Sài Gòn Rạch Giá

