Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại AICA HPL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 34 Tiền Giang, Quận Tân Bình, TP. HCM, Quận Tân Bình

1. Quản lý, hỗ trợ Team kinh doanh dự án HCM đạt được mục tiêu và kế hoạch của công ty đề ra. Chịu trách nhiệm trước công ty về các chỉ tiêu bán hàng được giao.

2. Thu thập, nghiên cứu, phân tích thông tin về thị trường và các dự án bất động sản tại HCM, khu vực miền Nam, miền Tây, miền Trung để tìm cơ hội đưa vật liệu nội thất (Laminate, Cerarl, Acrylic, Compact...) vào bản vẽ thiết kế/hướng dẫn kỹ thuật/hồ sơ đấu thầu/phòng mẫu... của các dự án xây dựng dân dụng và công nghiệp. Hỗ trợ, tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm tốt nhất trong quá trình thiết kế, lập dự toán, đấu thầu, làm nhà mẫu...

3. Tìm kiếm các dự án mới, và tiếp cận dự án thông qua Chủ đầu tư, Công ty Tư vấn thiết kế, Ban quản lý Dự án, Tổng thầu xây dựng, nhà thầu nội thất .... nhằm đưa sản phẩm của Công ty vào spec và hỗ trợ các Sales triển khai kế hoạch bán hàng các dự án. Chủ động đề xuất đưa ra phương án, giải pháp để thắng Dự án.

4. Xây dựng mối quan hệ tốt với Chủ đầu tư, Nhà thầu, Đơn vị tư vấn thiết kế, Ban quản lý dự án để đưa sản phẩm của công ty vào Spec và triển khai kế hoạch bán hàng cho các dự án (Laminate, Cerarl, Acrylic, Compact).

5. Hỗ trợ, đồng hành cùng nhân viên kinh doanh trong việc tiếp cận, chăm sóc trúng thầu tại các dự án lớn, khách hàng trọng điểm. kiểm tra tiến độ cung cấp hàng hóa, xử lý các vấn đề liên quan đến sản phẩm và bảo hành, hoàn thiện hồ sơ Dự án…đàm phán, thương lượng, chốt sales...;Thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện các Dự án để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao

6. Trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ phát triển dự án: Lập danh sách các chủ đầu tư, Tư vấn thiết kế, tổng thầu xây dựng, nhà thầu nội thất…. Tư vấn giới thiệu sản phẩm/giải pháp, trình mẫu, cấp mẫu (quản lý hàng mẫu theo Quy định), lập danh mục sản phẩm (Spec) cho Dự án cụ thể, lập báo giá dự toán cho khách hàng, cung cấp sản phẩm cho phòng mẫu/nhà mẫu…

7. Thực hiện các buổi Seminar/presentation để giới thiệu chuyên sâu về sản phẩm/giải pháp tại các Công ty thiết kế, các Chủ đầu tư hay nhà thầu hoàn hiện nội thất.

8. Phối hợp cùng phòng Nhân sự tuyển dụng, xây dựng & đào tạo đội ngũ kinh doanh vững mạnh đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty

9. Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất cho cấp trên theo quy định và thực hiện các công việc khác theo sự phân công.

I/ Kiến thức và Kinh nghiệm

1. Có mối quan hệ, có data các Chủ đầu tư, Tư vấn thiết kế, Chủ thầu, tổng thầu nội thất, các đối tác trong ngành vật liệu xây dựng, và ưu tiên đặc biệt là ngành vật liệu nội thất gỗ công nghiệp.…

2. Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Thương mại, Xây dựng, Kiến trúc/Thiết kế…

3. Ứng viên có độ tuổi từ 30-45. Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm Trưởng phòng bán hàng dự án/ Trưởng phòng phát triển kinh doanh/ Sales Spec… (các sản phẩm vật liệu nội thất, vật liệu xây dựng đưa vào dự án như gỗ công nghiệp, kính, gạch, sắt thép, bê tông, thạch cao, sơn, thiết bị điều hòa, thang máy...), từng có tỷ lệ chốt Spec cao.

4. Thành thạo tin học văn phòng

5. Giao tiếp tiếng anh thành thạo

II/ Kỹ năng và Yêu cầu khác

1. Kỹ năng thuyết trình và giải quyết vấn đề. Biết cách xử lý thông tin để bán hàng dự án

2. Đam mê công việc kinh doanh trong lĩnh vực vật liệu Nội thất/ Vật liệu hoàn thiện.

3. Năng động, sáng tạo, liên tục cập nhật tình hình biến động của thị trường, tự tin, xử lý vấn đề linh hoạt, quyết đoán. Có khả năng đi công tác.

4. Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về gỗ công nghiệp, ván gỗ công nghiệp là một lợi thế

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại AICA HPL Thì Được Hưởng Những Gì

I. HỖ TRỢ TỪ CÔNG TY:

1. Được trực tiếp đào tạo chuyên sâu về sản phẩm trước khi bán hàng.

2. Hỗ trợ công cụ bán hàng, tài liệu bán hàng, danh sách khách hàng

3. Hỗ trợ chi phí công tác, chi phí tiếp khách, …trong giao dịch bán hàng.

II. CHẾ ĐỘ QUYỀN LỢI KHÁC:

1. Lương cứng từ 30-40tr + Lương KPI + % DS. Thưởng lương tháng thứ 13 + thưởng Quý, thưởng các ngày lễ, tết + phụ cấp xăng xe, điện thoại theo công việc,

2. Hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo Luật lao động Việt Nam (BHXH, BHYT, BHTN…) và theo quy định của Công ty.

3. Xét duyệt tăng lương trước thời hạn đối với cán bộ nhân viên có thành tích tốt, chốt được nhiều đơn hàng lớn thành công.

4. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội phát triển

