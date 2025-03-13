Tuyển Nhân viên kinh doanh Dự án mới Alpha - Công ty AIA Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Dự án mới Alpha - Công ty AIA Việt Nam
Mức lương
30 - 45 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Lotte 54 Liễu Giai (Ba Đình),Hà Nội, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 30 - 45 Triệu
- Lập kế hoạch kinh doanh, phát triển khách hàng
- Giám sát kinh doanh, hỗ trợ khách hàng trước - trong - sau bán
- Xây dựng thương hiệu cá nhân trên các nền tảng số (TikTok, Zalo, Facebook...).
Với Mức Lương 30 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học, từ 25 - 45 tuổi
- Yêu thích kinh doanh, phong cách chuyên nghiệp
- Có kinh nghiệm sales, ngân hàng, bảo hiểm, công chức, chủ doanh nghiệp là lợi thế
- Yêu thích kinh doanh, phong cách chuyên nghiệp
- Có kinh nghiệm sales, ngân hàng, bảo hiểm, công chức, chủ doanh nghiệp là lợi thế
Tại Dự án mới Alpha - Công ty AIA Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
DỰ ÁN ALPHA AIA mở ra một cơ hội nghề nghiệp mới cho những ai muốn:
- Kiếm thu nhập không giới hạn với lương cứng 12 - 15 triệu (KHÔNG ÁP KPI) + hoa hồng tháng/quý/năm.
- Phát triển kỹ năng kinh doanh & mở rộng quan hệ thông qua các khóa huấn luyện chất lượng cao.
- Làm chủ thời gian: Chỉ cần có mặt tại văn phòng 1,5 tiếng/ngày, còn lại chủ động sắp xếp công việc.
- Lộ trình thăng tiến nhanh, công bằng, rõ ràng trong 3-6 tháng.
- Cơ hội du lịch trong nước & quốc tế hàng năm, vinh danh trong cộng đồng chuyên nghiệp.
- Hỗ trợ đảm bảo thu nhập, ưu tiên khách hàng tiềm năng, nhiều chương trình thưởng hấp dẫn.
- Kiếm thu nhập không giới hạn với lương cứng 12 - 15 triệu (KHÔNG ÁP KPI) + hoa hồng tháng/quý/năm.
- Phát triển kỹ năng kinh doanh & mở rộng quan hệ thông qua các khóa huấn luyện chất lượng cao.
- Làm chủ thời gian: Chỉ cần có mặt tại văn phòng 1,5 tiếng/ngày, còn lại chủ động sắp xếp công việc.
- Lộ trình thăng tiến nhanh, công bằng, rõ ràng trong 3-6 tháng.
- Cơ hội du lịch trong nước & quốc tế hàng năm, vinh danh trong cộng đồng chuyên nghiệp.
- Hỗ trợ đảm bảo thu nhập, ưu tiên khách hàng tiềm năng, nhiều chương trình thưởng hấp dẫn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Dự án mới Alpha - Công ty AIA Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI