Tuyển Nhân viên kinh doanh Dự án mới Alpha - Công ty AIA Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu

Mức lương 30 - 45 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Lotte 54 Liễu Giai (Ba Đình),Hà Nội, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 30 - 45 Triệu

- Lập kế hoạch kinh doanh, phát triển khách hàng

- Giám sát kinh doanh, hỗ trợ khách hàng trước - trong - sau bán

- Xây dựng thương hiệu cá nhân trên các nền tảng số (TikTok, Zalo, Facebook...).

Với Mức Lương 30 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học, từ 25 - 45 tuổi

- Yêu thích kinh doanh, phong cách chuyên nghiệp

- Có kinh nghiệm sales, ngân hàng, bảo hiểm, công chức, chủ doanh nghiệp là lợi thế

Tại Dự án mới Alpha - Công ty AIA Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

DỰ ÁN ALPHA AIA mở ra một cơ hội nghề nghiệp mới cho những ai muốn:

- Kiếm thu nhập không giới hạn với lương cứng 12 - 15 triệu (KHÔNG ÁP KPI) + hoa hồng tháng/quý/năm.

- Phát triển kỹ năng kinh doanh & mở rộng quan hệ thông qua các khóa huấn luyện chất lượng cao.

- Làm chủ thời gian: Chỉ cần có mặt tại văn phòng 1,5 tiếng/ngày, còn lại chủ động sắp xếp công việc.

- Lộ trình thăng tiến nhanh, công bằng, rõ ràng trong 3-6 tháng.

- Cơ hội du lịch trong nước & quốc tế hàng năm, vinh danh trong cộng đồng chuyên nghiệp.

- Hỗ trợ đảm bảo thu nhập, ưu tiên khách hàng tiềm năng, nhiều chương trình thưởng hấp dẫn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Dự án mới Alpha - Công ty AIA Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin