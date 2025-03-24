Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bắc Hải làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 4, tòa nhà Thương mại và Dịch vụ B - CC, Dự án khu nhà ở Ngân Hà Vạn Phúc, phố Tố Hữu, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam., Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

- Phụ trách và điều hành chung toàn bộ các hoạt động kinh doanh của Phòng:

Lập và tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh của Công ty

Quản lý, thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường và đưa ra đề xuất mở rộng, phát triển thị trường cho các sản phẩm, dịch vụ Công ty.

Đảm bảo mục tiêu doanh số được Công ty giao.

Kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch của Phòng. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc nguồn vốn về kết quả hoạt động kinh doanh của phònG.

- Quản lý nhân sự:

Xây dựng bộ máy tổ chức nhân sự và điều hành tổng thể các hoạt động của Phòng

Chủ trì điều phối nguồn lực trong Phòng để thực hiện kế hoạch kinh doanh đã được Ban Lãnh đạo phê duyệt

Quản lý, đánh giá thực hiện công việc, hiệu suất làm việc và ý thức, tinh thần làm việc của các nhân viên trong phòng.

- Tổ chức, hoạch định và huấn luyện:

Tổ chức đào tạo để nâng cao kiến thức và kỹ năng cho nhân viên để đạt mục tiêu Kinh doanh.

Giám sát hoạt động của nhân viên để đảm bảo nhân viên áp dụng những kỹ năng được huấn luyện.

- Tham gia các chương trình huấn luyện cao cấp của Công ty để nâng cao kiến thức về tài chính cũng như phát triển kỹ năng quản lý

Yêu Cầu Công Việc

1. Giới tính/độ tuổi/ngoại hình/sức khỏe : Nam/Nữ từ 30 tuổi trở lên, đủ sức khỏe làm việc

2. Trình độ học vấn: Tốt nghiệp cao đẳng, đại học, (tất cả các chuyên ngành).

3. Năng lực/ Kỹ năng: Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng tìm kiếm và thuyết phục khách hàng .

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc, trong đó có 2 năm làm quản lý. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm sales/chăm sóc khách hàng trong các lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, ngân hàng, bất động sản........

Kỹ năng làm việc nhóm, nhiệt huyết.

Đạo đức tốt, thái độ tốt, trung thực , trách nhiệm, nghiêm túc trong công việc, xác định gắn bó lâu dài với Công ty.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Bắc Hải Thì Được Hưởng Những Gì

1. Được Đào tạo và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

2. Lương: 30 - 50 triệu + Thưởng doanh số cá nhân & nhóm. (Ds cá nhân là 2%, ds nhóm từ 1-1.5%)

