Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Zenpali làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - tầng 3, tòa chung cư báo công an nhân dân, 23 nghiêm xuân yêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

- Lập kế hoạch và triển khai chiến lược kinh doanh nhằm đạt được các mục tiêu doanh thu và thị phần của công ty.

- Quản lý và phát triển đội ngũ bán hàng, đảm bảo hiệu suất làm việc cao và đạt được chỉ tiêu doanh số.

- Phân tích thị trường, theo dõi xu hướng và nhu cầu của khách hàng để đưa ra các giải pháp kinh doanh phù hợp.

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng và đối tác chiến lược, đảm bảo sự hài lòng và trung thành của khách hàng.

- Đánh giá hiệu quả các chương trình marketing và bán hàng, đưa ra các điều chỉnh cần thiết để tối ưu hóa kết quả kinh doanh.

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên những người có đội nhóm sẵn để về với doanh nghiệp để làm việc luôn

- Lĩnh vực thương mại điện tử

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Zenpali Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh từ 30 - 50 triệu/ tháng lương cứng, bao gồm 13 tháng lương và thưởng theo hiệu suất công việc.

- Hỗ trợ chi phí ăn trưa hàng ngày và các khoản phụ cấp khác theo quy định.

- Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Cơ hội tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và phát triển nghề nghiệp.

- Chế độ nghỉ phép hàng năm theo quy định, cùng với các ngày lễ, tết theo luật lao động.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Zenpali

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin