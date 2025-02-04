Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Học Viện Nhân Lực Hàng Không TTT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Học Viện Nhân Lực Hàng Không TTT
Mức lương
30 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 125 Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 30 - 50 Triệu
Liên hệ với các khách hàng tiềm năng thông qua data được cung cấp sẵn.
data được cung cấp sẵn
Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng
Giới thiệu giải pháp việc làm của học viện đến các khách hàng tiềm năng.
Hoàn thành chỉ tiêu doanh thu hàng tháng/hàng quý/hàng năm của cá nhân
Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, Nữ từ 25 - 40 tuổi
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm bán sản phẩm vô hình (bảo hiểm, khoá học, ….)
Có kỹ năng bán sản phẩm giá trị cao là một lợi thế
Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt
Có kỹ năng tư duy, xử lý vấn đề tốt
Tại Công Ty TNHH Học Viện Nhân Lực Hàng Không TTT Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập không giới hạn dựa trên doanh thu thực tế: 30.000.000 đến 50.000.000++ (Lương cứng + hoa hồng + thưởng vượt kpi)
Phép năm + phép ốm không cần giấy chứng nhận của bác sỹ
Thưởng cá nhân xuất sắc (hàng tháng, quý)
Flexible working day
Bảo hiểm Premium Healthy Care
Tham gia nghỉ dưỡng, du lịch cùng công ty.
Có cơ hội được phát triển bản thân
Thưởng các dịp Lễ, thưởng quý, năm theo hiệu quả công việc.
Tham gia BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ theo quy định của Công ty và quy định của Pháp luật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Học Viện Nhân Lực Hàng Không TTT
