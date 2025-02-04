Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Học Viện Nhân Lực Hàng Không TTT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 125 Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Liên hệ với các khách hàng tiềm năng thông qua data được cung cấp sẵn.

Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng

Giới thiệu giải pháp việc làm của học viện đến các khách hàng tiềm năng.

Hoàn thành chỉ tiêu doanh thu hàng tháng/hàng quý/hàng năm của cá nhân

Nam, Nữ từ 25 - 40 tuổi

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm bán sản phẩm vô hình (bảo hiểm, khoá học, ….)

Có kỹ năng bán sản phẩm giá trị cao là một lợi thế

Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt

Có kỹ năng tư duy, xử lý vấn đề tốt

Tại Công Ty TNHH Học Viện Nhân Lực Hàng Không TTT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập không giới hạn dựa trên doanh thu thực tế: 30.000.000 đến 50.000.000++ (Lương cứng + hoa hồng + thưởng vượt kpi)

Phép năm + phép ốm không cần giấy chứng nhận của bác sỹ

Thưởng cá nhân xuất sắc (hàng tháng, quý)

Flexible working day

Bảo hiểm Premium Healthy Care

Tham gia nghỉ dưỡng, du lịch cùng công ty.

Có cơ hội được phát triển bản thân

Thưởng các dịp Lễ, thưởng quý, năm theo hiệu quả công việc.

Tham gia BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ theo quy định của Công ty và quy định của Pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Học Viện Nhân Lực Hàng Không TTT

