Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN MBB RETAIL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 8 đường số 10, KDC Phú Mỹ, Phường Phú Mỹ, Quận 7, HCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Phát triển doanh số & quản lý đội ngũ (2 nhân sự)

Xây dựng chiến lược kinh doanh B2B, mở rộng thị trường cho các dịch vụ tư vấn sản xuất mỹ phẩm & thực phẩm chức năng.

Tìm kiếm & tiếp cận các doanh nghiệp, thương hiệu, cá nhân muốn phát triển sản phẩm OEM/ODM.

Thiết lập & duy trì mối quan hệ với khách hàng lớn (key accounts) để đảm bảo doanh thu bền vững.

Tư vấn sản xuất & hỗ trợ chiến lược bán hàng

Làm việc trực tiếp với khách hàng đểhiểu nhu cầu sản xuất & đề xuất công thức, bao bì, sản xuất phù hợp.

Kết nối khách hàng với nhà máy sản xuất và theo sát từ khâu lên công thức đến hoàn thiện sản phẩm.

Hỗ trợ khách hàng xây dựng chiến lược bán hàng, marketing để đẩy mạnh sức bán mỗi tháng.

Tư vấn về kênh phân phối (online/offline), định giá sản phẩm, chiến dịch khuyến mãi để tối ưu hiệu quả bán hàng.

Phối hợp nội bộ & báo cáo

Phối hợp với team MKT & R&D, sản xuất để đảm bảo sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Theo dõi chỉ số kinh doanh (KPI, P&L)& báo cáo định kỳ cho Ban lãnh đạo.

Yêu Cầu Công Việc

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Sales B2B trong lĩnh vực mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược phẩm, FMCG hoặc OEM/ODM.

Đã từng dẫn dắt đội ngũ kinh doanh đạt doanh số từ 30 tỷ/năm.

Có mối quan hệ rộng trong ngành mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, nhà phân phối hoặc thương hiệu cần sản xuất sản phẩm riêng.

Hiểu về quy trình sản xuất OEM/ODM, pháp lý liên quan đến sản phẩm mỹ phẩm & thực phẩm chức năng.

Có kinh nghiệm tư vấn chiến lược bán hàng, hỗ trợ phân phối sản phẩm ra thị trường là lợi thế.

Kỹ năng đàm phán, thương lượng xuất sắc

Tư duy chiến lược & giải quyết vấn đề tốt.

Chịu áp lực cao, cam kết đạt mục tiêu doanh số.

Có tư duy khách hàng là trọng tâm, hỗ trợ khách hàng lâu dài thay vì bán hàng ngắn hạn.

Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc với các nhãn hàng, thương hiệu cần sản xuất mỹ phẩm/thực phẩm chức năng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MBB RETAIL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương + thưởng: 30 - 50 triệu/tháng, tùy theo kinh nghiệm & năng lực.

Cơ hội thăng tiến: Lên vị trí Head of Sales nếu đạt thành tích xuất sắc.

Môi trường làm việc năng động, được hỗ trợ bởi đội ngũ R&D, sản xuất & marketing để tối ưu hiệu quả kinh doanh.

Tham gia các hội chợ, sự kiện trong ngành mỹ phẩm & thực phẩm chức năng để mở rộng quan hệ & cơ hội kinh doanh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MBB RETAIL

