Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC GOLDEN LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 70 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 756A.ÂU CƠ. P14,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 30 - 70 Triệu

- Làm việc tại văn phòng công ty, giờ hành chính.

- Cung cấp, tư vấn thông tin sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng theo data được hỗ trợ

- Tìm kiếm thêm và khai thác khách hàng có nhu cầu về ngành Trang sức kim cương và bất động sản

- Chăm sóc, giải đáp thắc mắc của khách hàng

- Báo cáo tình hình kinh doanh cho Lãnh đạo

Với Mức Lương 30 - 70 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Chấp nhận sinh viên mới tốt nghiệp hoặc đang chờ bằng

- Siêng năng, Chăm chỉ, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến.

- Đam mê kinh doanh và kiếm tiền, Kỹ năng đàm phán giao tiếp tốt.

- Ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, Kinh doanh, CSKH, Telesale, tư vấn,... là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC GOLDEN LAND Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng lũy tuyến lên đến 18 triệu

- Hoa hồng: 25% - 55% tổng doanh thu + thưởng nóng (Hoa hồng, thưởng cạnh tranh từ 50tr / 1 giao dịch trở lên)

- Thu nhập bao gồm: Lương cứng + hoa hồng + thưởng nóng + thưởng quý,...+ Hoa hồng bán hàng: từ 50 triệu

- Hỗ trợ data nóng trực tiếp từ bộ phận Marketing

- Xét thưởng theo tháng, quý, năm;

- Được đào tạo chứng chỉ nghề môi giới bất động sản,Trang Sức Kim Cương

- Tham gia du lịch hàng năm, nghỉ phép theo chế độ;

- Thưởng phúc lợi, chính sách, BHXH, BHYT và các phúc lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC GOLDEN LAND

