Tuyển Nhân viên kinh doanh Esit.jsc làm việc tại Hà Nội thu nhập 300 - 1,500 USD

Mức lương 300 - 1,500 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Villa OV12.15, Khu đô thị Xuân Phương Viglacera, Phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 300 - 1,500 USD

Mô tả công việc

- Phát triển thị trường, bán các dự án đèn LED cho các nhà máy tại các Khu Công nghiệp

- Đảm bảo doanh số được giao

- Công ty ở Nam Từ Liêm cần ứng viên ở bán kính gần để đảm bảo cho việc đi lại ( tránh tắc đường ảnh hưởng đến công việc )

Yêu cầu ứng viên

- Nam, độ tuổi từ 2k3-95

- Đam mê kinh doanh, có động lực kiếm tiền mạnh tạo lập sự nghiệp

- Có thái độ tốt trong công việc, cuộc sống

- Đã tốt nghiệp Đại học

- Chăm chỉ, thật thà, có tinh thần học hỏi, cầu tiến và quyết liệt trong công việc.

- Biết sử dụng tốt những kỹ năng mềm như Word, Excel,...

- Khả năng giao tiếp tốt.

- Có bằng lái ô tô.

