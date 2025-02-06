Tuyển Nhân viên kinh doanh Esit.jsc làm việc tại Hà Nội thu nhập 300 - 1,500 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Esit.jsc
Mức lương
300 - 1,500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Villa OV12.15, Khu đô thị Xuân Phương Viglacera, Phường Xuân Phương, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 300 - 1,500 USD
Mô tả công việc
- Phát triển thị trường, bán các dự án đèn LED cho các nhà máy tại các Khu Công nghiệp
- Đảm bảo doanh số được giao
- Công ty ở Nam Từ Liêm cần ứng viên ở bán kính gần để đảm bảo cho việc đi lại ( tránh tắc đường ảnh hưởng đến công việc )
Với Mức Lương 300 - 1,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu ứng viên
- Nam, độ tuổi từ 2k3-95
- Đam mê kinh doanh, có động lực kiếm tiền mạnh tạo lập sự nghiệp
- Có thái độ tốt trong công việc, cuộc sống
- Đã tốt nghiệp Đại học
- Chăm chỉ, thật thà, có tinh thần học hỏi, cầu tiến và quyết liệt trong công việc.
- Biết sử dụng tốt những kỹ năng mềm như Word, Excel,...
- Khả năng giao tiếp tốt.
- Có bằng lái ô tô.
Tại Esit.jsc Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Esit.jsc
