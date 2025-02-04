Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Tín Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 45 Triệu

Mức lương 35 - 45 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Lô B8 - B10/D6, KĐT Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng,Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 35 - 45 Triệu

- Lập kế hoạch và điều hành hoạt động kinh doanh của vùng phụ trách quản lý.

- Đốc thúc, hoàn thành chỉ tiêu doanh số, độ phủ khách hàng Công ty giao.

- Thực hiện đào tạo kiến thức sản phẩm cho nhân viên mới.

- Quản lý nhân sự và phát triển kênh phân phối tại vùng.

- Tham gia nghiên cứu thị trường, điều tra đối thủ cạnh tranh, triển khai các chương trình bán hàng phù hợp

- Đề xuất khen thưởng, kỷ luật tại khu vực phụ trách.

- Thực hiện các công tác quản lý theo quy định của công ty.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban giám đốc.

Với Mức Lương 35 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại Học

- Độ tuổi: Từ 25 đến 40 tuổi.

- Kinh nghiệm: từ 3 năm

- Quản lý và chịu trách nhiệm trong nhóm được phân công.

- Có kỹ năng bán hàng tốt.

- Kỹ năng đào tạo và quản lý nhân viên tốt

- Năng nổ, nhanh nhẹn, chịu khó, có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

- Sẵn sàng đi công tác.

Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Tín Phong Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Từ 35.000.000 – 45.000.000 VNĐ (lương cơ bản + thưởng)

- Làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, thường xuyên được đào tạo về kỹ năng và nghiệp vụ chuyên môn.

- Thu nhập xứng đáng theo năng lực, thưởng theo kết quả kinh doanh.

- Thưởng quý, thưởng năm; Thưởng định kỳ, lễ tết, sinh nhật, thăm quan nghỉ mát hàng năm.

- Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH – BHYT – BHTN theo quy định của Nhà nước.

- Được đào tạo kỹ năng trong quá trình làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Tín Phong

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin