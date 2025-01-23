Tuyển Nhân viên kinh doanh Mobifone Thành Phố Hải Phòng - Công Ty Dịch Vụ Mobifone Khu Vực 5 - Chi Nhánh Tổng Công Ty Viễn Thông Mobifone làm việc tại Hải Phòng thu nhập 390 - 590 USD

Mobifone Thành Phố Hải Phòng - Công Ty Dịch Vụ Mobifone Khu Vực 5 - Chi Nhánh Tổng Công Ty Viễn Thông Mobifone
Ngày đăng tuyển: 23/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Mobifone Thành Phố Hải Phòng - Công Ty Dịch Vụ Mobifone Khu Vực 5 - Chi Nhánh Tổng Công Ty Viễn Thông Mobifone

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Mobifone Thành Phố Hải Phòng - Công Ty Dịch Vụ Mobifone Khu Vực 5 - Chi Nhánh Tổng Công Ty Viễn Thông Mobifone

Mức lương
390 - 590 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Số 319 Văn Cao, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 390 - 590 USD

- Triển khai tiếp cận khách hàng và bán các sản phẩm, dịch vụ của Mobifone qua các kênh: điểm bán, bán hàng trực tiếp... Sản phẩm bao gồm: thẻ điện thoại, thuê bao và gói cước của Mobifone, thuê bao internet cáp quang, các sản phẩm công nghệ thông tin, giải pháp,….
- Chăm sóc kênh điểm bán đầy đủ, đúng quy định. Thuyết phục việc trang bị & bảo quản các thiết bị, đảm bảo hình ảnh chỉnh chu của thương hiệu Mobifone tại điểm bán. Quản lý mức độ tồn kho của điểm bán nhằm đảm bảo sản phẩm luôn đầy đủ và đảo hàng đều đặn.
- Triển khai chương trình bán hàng trực tiếp theo đội nhóm tại các khu vực trong huyện hoặc trên địa bàn tỉnh theo chương trình của Mobifone

Với Mức Lương 390 - 590 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu về kỹ năng - chuyên môn
- Kỹ năng giao tiếp, tư vấn, thuyết phục khách hàng;
- Kỹ năng giải quyết vấn đề;
Yêu cầu về trình độ văn hoá: Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên
Yêu cầu khác:
- Khả năng làm việc nhóm tốt
- Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực.

Tại Mobifone Thành Phố Hải Phòng - Công Ty Dịch Vụ Mobifone Khu Vực 5 - Chi Nhánh Tổng Công Ty Viễn Thông Mobifone Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mobifone Thành Phố Hải Phòng - Công Ty Dịch Vụ Mobifone Khu Vực 5 - Chi Nhánh Tổng Công Ty Viễn Thông Mobifone

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Mobifone Thành Phố Hải Phòng - Công Ty Dịch Vụ Mobifone Khu Vực 5 - Chi Nhánh Tổng Công Ty Viễn Thông Mobifone

Mobifone Thành Phố Hải Phòng - Công Ty Dịch Vụ Mobifone Khu Vực 5 - Chi Nhánh Tổng Công Ty Viễn Thông Mobifone

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 319 Văn Cao, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

