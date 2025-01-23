Tuyển Nhân viên kinh doanh Mobifone Thành Phố Hải Phòng - Công Ty Dịch Vụ Mobifone Khu Vực 5 - Chi Nhánh Tổng Công Ty Viễn Thông Mobifone làm việc tại Hải Phòng thu nhập 390 - 590 USD

- Triển khai tiếp cận khách hàng và bán các sản phẩm, dịch vụ của Mobifone qua các kênh: điểm bán, bán hàng trực tiếp... Sản phẩm bao gồm: thẻ điện thoại, thuê bao và gói cước của Mobifone, thuê bao internet cáp quang, các sản phẩm công nghệ thông tin, giải pháp,….

- Chăm sóc kênh điểm bán đầy đủ, đúng quy định. Thuyết phục việc trang bị & bảo quản các thiết bị, đảm bảo hình ảnh chỉnh chu của thương hiệu Mobifone tại điểm bán. Quản lý mức độ tồn kho của điểm bán nhằm đảm bảo sản phẩm luôn đầy đủ và đảo hàng đều đặn.

- Triển khai chương trình bán hàng trực tiếp theo đội nhóm tại các khu vực trong huyện hoặc trên địa bàn tỉnh theo chương trình của Mobifone