Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV Thiên Sóng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH MTV Thiên Sóng
Mức lương
4 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Lầu 1
- 5 Tòa nhà EverRich, 968 đường 3 Tháng 2, P. 15, Q. 11, Tp. Hồ Chí Minh.
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 4 - 11 Triệu
Công việc cụ thể :
Trực quầy sắp xếp hàng theo trật tự thẩm mỹ
Tư vấn giải đáp thắc mắc về sản phẩm cho khách hàng
Soạn đơn hàng theo yêu cầu của khách hàng online
Với Mức Lương 4 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu:
Nam/ Nữ từ 20- 45 tuổi
Tốt Nghiệp THCS trở lên
Vui vẻ, có tính thần học hỏi
Trách nhiệm và có thể làm việc theo nhóm
Không cần kinh nghiệm
Nam/ Nữ từ 20- 45 tuổi
Tốt Nghiệp THCS trở lên
Vui vẻ, có tính thần học hỏi
Trách nhiệm và có thể làm việc theo nhóm
Không cần kinh nghiệm
Tại Công Ty TNHH MTV Thiên Sóng Thì Được Hưởng Những Gì
Quyền lợi:
Lương từ 4tr/ tháng đến 11tr/ tháng
Có phụ cấp cơm trưa, xăng xe
Được tham gia Team Building
Tăng lương sau tháng thứ hai
Lương từ 4tr/ tháng đến 11tr/ tháng
Có phụ cấp cơm trưa, xăng xe
Được tham gia Team Building
Tăng lương sau tháng thứ hai
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Thiên Sóng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI