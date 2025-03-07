Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV Thiên Sóng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 11 Triệu

Mức lương 4 - 11 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lầu 1 - 5 Tòa nhà EverRich, 968 đường 3 Tháng 2, P. 15, Q. 11, Tp. Hồ Chí Minh.

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 4 - 11 Triệu

Công việc cụ thể :

Trực quầy sắp xếp hàng theo trật tự thẩm mỹ

Tư vấn giải đáp thắc mắc về sản phẩm cho khách hàng

Soạn đơn hàng theo yêu cầu của khách hàng online

Với Mức Lương 4 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:

Nam/ Nữ từ 20- 45 tuổi

Tốt Nghiệp THCS trở lên

Vui vẻ, có tính thần học hỏi

Trách nhiệm và có thể làm việc theo nhóm

Không cần kinh nghiệm

Tại Công Ty TNHH MTV Thiên Sóng Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi:

Lương từ 4tr/ tháng đến 11tr/ tháng

Có phụ cấp cơm trưa, xăng xe

Được tham gia Team Building

Tăng lương sau tháng thứ hai

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Thiên Sóng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin