Tuyển Nhân viên kinh doanh MsLan English làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 16 Triệu

Mức lương 4 - 16 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 7 số 66 Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, HN., Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 4 - 16 Triệu

1. Tư vấn và tuyển sinh cho các chương trình đào tạo của Công ty thông qua các nguồn data: Do Công ty cung cấp; Do khách hàng đã/đang sử dụng dịch vụ của Công ty giới thiệu; Do bản thân tự khai thác và phát triển dựa trên mối quan hệ cá nhân.

2. Tham gia các khóa đào tạo về sản phẩm, chính sách tư vấn tuyển sinh và kỹ năng công việc.

3. Tiếp đón và giải đáp các thắc mắc của khách hàng về chương trình học, chính sách dịch vụ, học phí.

Với Mức Lương 4 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kiến thức:

+ Hiểu về khách hàng;

+ Hiểu về sản phẩm;

- Kỹ năng:

+ Kỹ năng tự chủ triển khai công việc

+ Giao tiếp, đàm phán thuyết phục

+ Kỹ năng báo cáo kết quả thực hiện công việc

+ Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu Có)

- Tố chất: Thủ lĩnh, Tự tin, năng động, nhạy bén thích ứng và linh hoạt

Tại MsLan English Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập:

- 9 - 16 Triệu Đồng/tháng (Full Time)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại MsLan English

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin