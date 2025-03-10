Tuyển Nhân viên kinh doanh MsLan English làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại MsLan English
Mức lương
4 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 7 số 66 Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, HN., Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 4 - 16 Triệu
1. Tư vấn và tuyển sinh cho các chương trình đào tạo của Công ty thông qua các nguồn data: Do Công ty cung cấp; Do khách hàng đã/đang sử dụng dịch vụ của Công ty giới thiệu; Do bản thân tự khai thác và phát triển dựa trên mối quan hệ cá nhân.
2. Tham gia các khóa đào tạo về sản phẩm, chính sách tư vấn tuyển sinh và kỹ năng công việc.
3. Tiếp đón và giải đáp các thắc mắc của khách hàng về chương trình học, chính sách dịch vụ, học phí.
Với Mức Lương 4 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kiến thức:
+ Hiểu về khách hàng;
+ Hiểu về sản phẩm;
- Kỹ năng:
+ Kỹ năng tự chủ triển khai công việc
+ Giao tiếp, đàm phán thuyết phục
+ Kỹ năng báo cáo kết quả thực hiện công việc
+ Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu Có)
- Tố chất: Thủ lĩnh, Tự tin, năng động, nhạy bén thích ứng và linh hoạt
+ Hiểu về khách hàng;
+ Hiểu về sản phẩm;
- Kỹ năng:
+ Kỹ năng tự chủ triển khai công việc
+ Giao tiếp, đàm phán thuyết phục
+ Kỹ năng báo cáo kết quả thực hiện công việc
+ Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu Có)
- Tố chất: Thủ lĩnh, Tự tin, năng động, nhạy bén thích ứng và linh hoạt
Tại MsLan English Thì Được Hưởng Những Gì
1. Thu nhập:
- 9 - 16 Triệu Đồng/tháng (Full Time)
- 9 - 16 Triệu Đồng/tháng (Full Time)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại MsLan English
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI