Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VIGHOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Mức lương 4 - 6 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

- Tiếp nhận các kế hoạch triển khai kinh doanh của Phòng kinh doanh.

- Nắm vững thông tin, kiến thức của dự án để tư vấn cho khách hàng.

- Tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ.

- Hỗ trợ khách các thủ tục mua bán và giao dịch.

Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm, chưa có sẽ được đào tạo.

- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

- Tự tin, giao tiếp tốt, ham học hỏi là 1 lợi thế.

- Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, nghiêm túc và có trách nhiệm với công việc.

- Đảm bảo chỉ tiêu kinh doanh, hoàn thành nhiệm vụ trước trưởng bộ phận quản lý trực tiếp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIGHOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội trở thành nhân viên chính thức khi đáp ứng được yêu cầu công việc.

- Được cung cấp nguồn hàng đa dạng, độc quyền, các dự án từ chủ đầu tư lớn như Tập đoàn BRG Group, …

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

- Được đào tạo, học hỏi và nâng cao nghiệp vụ kinh doanh thường xuyên.

- Được hỗ trợ lương tháng + hoa hồng + thưởng hiệu quả công việc.

- Được hỗ trợ con dấu thực tập (thời gian thực tập tối thiểu 3 tháng).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIGHOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin