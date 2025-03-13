Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MỚI VIỆT THỊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MỚI VIỆT THỊ
Mức lương
4 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Trường Trinh,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 4 - 6 Triệu
Livestream Parttime
Thời gian làm việc 4h/ ngày (live 3h, trợ live 1h)
Linh hoạt thời gian trong ngày ( ca sáng /chiều/ tối)
Livestream sản phẩm kem nhuộm tóc trên kênh tiktok của công ty
Khung giờ sẽ đăng ký theo lịch (đảm bảo mỗi ngày đều live)
Sản phẩm thuốc nhuộm tóc đã có thương hiệu, cùng nhà mi giả mlendiary
Cung cấp thiết bị làm việc
Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 3 tháng kinh nghiệm livestream
Mạnh dạn, tự tin trước ống kính
Gương mặt ưa nhìn
Không nói giọng địa phương, không nói ngọng
Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MỚI VIỆT THỊ Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 6M
Nghỉ 1 ngày tùy chọn trong tuần
Livestream ca tối có thêm phụ cấp
Môi trường trẻ trung, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MỚI VIỆT THỊ
