Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MỚI VIỆT THỊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Mức lương 4 - 6 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Trường Trinh,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

Livestream Parttime

Thời gian làm việc 4h/ ngày (live 3h, trợ live 1h)

Linh hoạt thời gian trong ngày ( ca sáng /chiều/ tối)

Livestream sản phẩm kem nhuộm tóc trên kênh tiktok của công ty

Khung giờ sẽ đăng ký theo lịch (đảm bảo mỗi ngày đều live)

Sản phẩm thuốc nhuộm tóc đã có thương hiệu, cùng nhà mi giả mlendiary

Cung cấp thiết bị làm việc

Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 3 tháng kinh nghiệm livestream

Mạnh dạn, tự tin trước ống kính

Gương mặt ưa nhìn

Không nói giọng địa phương, không nói ngọng

Nữ hoặc LGBT 18-34 tuổi

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MỚI VIỆT THỊ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 6M

Nghỉ 1 ngày tùy chọn trong tuần

Livestream ca tối có thêm phụ cấp

Môi trường trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MỚI VIỆT THỊ

