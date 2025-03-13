Tuyển Nhân viên kinh doanh TNHH Giáo dục âm nhạc và nghệ thuật Ý Nguyễn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 6 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại TNHH Giáo dục âm nhạc và nghệ thuật Ý Nguyễn
Mức lương
4 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 98 Hoàng Quốc Việt, P.Phú Mỹ, Quận 7,Hồ Chí Minh, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 4 - 6 Triệu
Bạn đam mê sáng tạo nội dung, yêu thích môi trường nghệ thuật và mong muốn có công việc bán thời gian linh hoạt? Hãy gia nhập đội ngũ của chúng tôi!
Thời gian làm việc:
Từ 8h30 – 12h30, Thứ 2 – Thứ 7
Địa điểm làm việc:
Làm việc trực tiếp tại trung tâm (Quận 7)
:
Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm viết content, chỉnh sửa video cơ bản (dùng CapCut, Canva hoặc phần mềm tương tự)
Hiểu cơ bản về SEO, fanpage marketing là một lợi thế
Giao tiếp tốt, chủ động trong công việc
Cẩn thận, nhanh nhẹn, có trách nhiệm
Mang theo laptop đi làm.
Tại TNHH Giáo dục âm nhạc và nghệ thuật Ý Nguyễn Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường nghệ thuật sáng tạo, năng động
Có cơ hội phát triển kỹ năng content marketing, quay dựng video, tư vấn khách hàng
Có thêm kiến thức về lĩnh vực mới
Tham gia các lớp học với học phí ưu đãi
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TNHH Giáo dục âm nhạc và nghệ thuật Ý Nguyễn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
