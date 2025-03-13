Tuyển Nhân viên kinh doanh TNHH Giáo dục âm nhạc và nghệ thuật Ý Nguyễn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 6 Triệu

Mức lương 4 - 6 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 98 Hoàng Quốc Việt, P.Phú Mỹ, Quận 7,Hồ Chí Minh, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

Bạn đam mê sáng tạo nội dung, yêu thích môi trường nghệ thuật và mong muốn có công việc bán thời gian linh hoạt? Hãy gia nhập đội ngũ của chúng tôi!

Thời gian làm việc:

Từ 8h30 – 12h30, Thứ 2 – Thứ 7

Địa điểm làm việc:

Làm việc trực tiếp tại trung tâm (Quận 7)

:

Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm viết content, chỉnh sửa video cơ bản (dùng CapCut, Canva hoặc phần mềm tương tự)

Hiểu cơ bản về SEO, fanpage marketing là một lợi thế

Giao tiếp tốt, chủ động trong công việc

Cẩn thận, nhanh nhẹn, có trách nhiệm

Mang theo laptop đi làm.

Tại TNHH Giáo dục âm nhạc và nghệ thuật Ý Nguyễn Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường nghệ thuật sáng tạo, năng động

Có cơ hội phát triển kỹ năng content marketing, quay dựng video, tư vấn khách hàng

Có thêm kiến thức về lĩnh vực mới

Tham gia các lớp học với học phí ưu đãi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TNHH Giáo dục âm nhạc và nghệ thuật Ý Nguyễn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin