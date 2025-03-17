Tuyển Nhân viên kinh doanh Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Vạn An Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 6 Triệu

Mức lương 4 - 6 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 546 Phạm Văn Đồng, P.13, Bình Thạnh, HCM, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

- Làm việc trong bộ phận kinh doanh, dịch vụ khách hàng

- Thực hiện báo giá, thông tin cho khách hàng về sản phẩm

- Hỗ trợ khách hàng tại sự kiện mở bán của công ty

- Chăm sóc hậu bán hàng

- Sinh viên các trường đại học, cao đẳng khu vực Hồ Chí Minh

- Giao tiếp ổn, có khả năng làm việc nhóm

- Siêng năng, chăm chỉ trong công việc

Tại Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Vạn An Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 4.000.000/tháng + thưởng (nếu làm tốt)

- Được hỗ trợ số liệu + mộc tròn đỏ

- Được tham gia các hoạt động cùng công ty

- Hỗ trợ lịch học: 1-2 buổi/tuần (nếu còn lịch học), ưu tiên các bạn có thể làm việc fulltime

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Vạn An Phát

