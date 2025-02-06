Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Medi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Medi
Mức lương
4 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Bệnh viện quận 11
- 72 Đường Số 5
- Cư xá Bình Thới, Phường 8, Quận 11, Hồ Chí Minh, Quận 11
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 4 - 7 Triệu
Tiếp nhận đơn hàng, đóng gói cẩn thận, bán hàng và tính tiền cho khách
Báo cáo các vấn đề phát sinh trong quá trình phục vụ
Vận chuyển và sắp xếp hàng hóa, dọn dẹp, vệ sinh cửa hàng
Hỗ trợ các công việc khác theo cấp trên yêu cầu
Với Mức Lương 4 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm
Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Medi Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
Hỗ trợ phí giữ xe
Cơ hội thăng tiến trong công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Medi
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
