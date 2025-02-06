Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Medi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 7 Triệu

Mức lương 4 - 7 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Bệnh viện quận 11 - 72 Đường Số 5 - Cư xá Bình Thới, Phường 8, Quận 11, Hồ Chí Minh, Quận 11

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 4 - 7 Triệu

Tiếp nhận đơn hàng, đóng gói cẩn thận, bán hàng và tính tiền cho khách

Báo cáo các vấn đề phát sinh trong quá trình phục vụ

Vận chuyển và sắp xếp hàng hóa, dọn dẹp, vệ sinh cửa hàng

Hỗ trợ các công việc khác theo cấp trên yêu cầu

Với Mức Lương 4 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm

Làm việc xoay ca

Ít nhất 4 buổi/1 tuần

Độ tuổi: 18-30

Nhận việc sau Tết

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Medi Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

Hỗ trợ phí giữ xe

Cơ hội thăng tiến trong công việc

Lương: 23-25k/h

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Medi

