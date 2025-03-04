Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đăng Khang Luxury làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 7 Triệu

Mức lương 4 - 7 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 35 đường 34A, phường An Phú (Quận 2 cũ),Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 4 - 7 Triệu

Cửa hàng bán sách và đồ chơi cho thiếu nhi chủ yếu bán online trên Shopee/Lazada/ Tiktok tại phường An Phú, Quận 2 (khu sau Metro Q2 cũ):

- Làm việc offline tại công ty (cửa hàng)

- Chụp và chỉnh sửa ảnh/ video, post đăng bán sản phẩm trên các sàn TMĐT (sẽ hướng dẫn bước làm trong 1 tháng đầu thử việc)

- Khi nhà cung cấp giao hàng kiểm tra đơn hàng nhận và sắp xếp lên kệ.

- Vận hành đơn hàng online của sàn: kiểm tra đơn, in tem, soạn đơn hàng cho nhân viên đóng gói, phụ đóng gói vào những lúc cao điểm.

- Chăm sóc khách hàng, trả lời tin nhắn khách hàng (sẽ được hướng dẫn)

- Cần bạn nữ tỉ mỉ, cẩn thận, chăm chỉ, siêng năng.

- Yêu thích sách và việc kinh doanh là một lợi thế.

- Ưu tiên bạn gần xung quan địa chỉ shop để có thể thuận tiện gắn bó lâu dài

- Được đào tạo vận hành shop online, sẽ có kinh nghiệm nếu sau này có định hướng tự mở kinh doanh online.

Tại Công Ty TNHH Đăng Khang Luxury Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương part- time ( hỗ trợ sinh viên làm part-time)

- Thử việc tháng đầu: 20k/ giờ

- Chính thức: 22k/ giờ

- Mức lương full-time: từ 4-7tr (Lương cơ bản + doanh số )

- Cơm trưa miễn phí

- Vời bạn sinh viên làm part-time có thể ưu tiên giờ làm linh hoạt, có thể tự thu xếp trong khung thời gian sáng 8h30 - 12h30 Chiều 14h - 18h (Thứ 2 đến thứ 7)

