Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH JHC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH JHC
Mức lương
4 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 4 - 8 Triệu
* Giới thiệu, tư vấn sản phẩm, các chương trình khuyến mãi
* Sản phẩm: Đồ uống đóng hộp, sữa tắm, dầu gội...
* Giải đáp các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng
* Sắp xếp, trưng bày hàng hóa đẹp mắt
* Thời gian đăng kí: Ca 4 tiếng hoặc 8 tiếng:
--Ca 1: 7h30 - 11h30
--Ca 2: 8h30 - 12h30
--Ca 3: 13h00 - 17h00
-- Ca 4: 14h00 - 18h00
Với Mức Lương 4 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
*Nam nữ từ 18-25 tuổi
*Có CCCD gốc
*Tốt nghiệp THPT trở lên
*Lễ phép, lịch sự, thái độ tốt
*CV tiếng Anh hoặc tiếng Việt
*Có trách nhiệm trong công việc
Tại Công Ty TNHH JHC Thì Được Hưởng Những Gì
* Thưởng doanh số, chuyên cần nếu có sự cố gắng
* Tháng được off 4 ngày linh động
* Cơ hội rèn luyện kĩ năng giao tiếp, kĩ năng bán lẻ
* Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH JHC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
