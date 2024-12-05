Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH JHC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 8 Triệu

Mức lương 4 - 8 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

* Giới thiệu, tư vấn sản phẩm, các chương trình khuyến mãi

* Sản phẩm: Đồ uống đóng hộp, sữa tắm, dầu gội...

* Giải đáp các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng

* Sắp xếp, trưng bày hàng hóa đẹp mắt

* Thời gian đăng kí: Ca 4 tiếng hoặc 8 tiếng:

--Ca 1: 7h30 - 11h30

--Ca 2: 8h30 - 12h30

--Ca 3: 13h00 - 17h00

-- Ca 4: 14h00 - 18h00

Yêu Cầu Công Việc

*Nam nữ từ 18-25 tuổi

*Có CCCD gốc

*Tốt nghiệp THPT trở lên

*Lễ phép, lịch sự, thái độ tốt

*CV tiếng Anh hoặc tiếng Việt

*Có trách nhiệm trong công việc

Tại Công Ty TNHH JHC Thì Được Hưởng Những Gì

* Thưởng doanh số, chuyên cần nếu có sự cố gắng

* Tháng được off 4 ngày linh động

* Cơ hội rèn luyện kĩ năng giao tiếp, kĩ năng bán lẻ

* Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH JHC

