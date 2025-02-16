Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Nông Sản Thực phẩm Lâm Đồng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 8 Triệu

Mức lương 4 - 8 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Toàn khu vực,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tư vấn bán sản phẩm cho khách hàng

Chăm sóc khách hàng trước và sau khi bán hàng

Báo cáo doanh số, tình hình bán hàng cho quản lý

Dọn dẹp kệ quầy, lau chùi sản phẩm

Yêu Cầu Công Việc

Đi làm nghiêm túc, đúng giờ

Có kỹ năng giao tiếp, nói chuyện với người lạ

Tác phong sạch sẽ gọn gàng

Hòa đồng, nhiệt tình với đồng nghiệp

Vui vẻ, tích cực

Tại Công Ty Cổ Phần Nông Sản Thực phẩm Lâm Đồng Thì Được Hưởng Những Gì

Không áp đặt doanh số, chạy KPI

Được off vào chủ nhật hàng tuần

Có lương thưởng theo năng lực

Môi trường làm việc hòa đồng thân thiện

Thời gian làm việc linh hoạt

Có hỗ trợ xoay ca đối với sinh viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nông Sản Thực phẩm Lâm Đồng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.