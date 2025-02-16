Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Nông Sản Thực phẩm Lâm Đồng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Nông Sản Thực phẩm Lâm Đồng
Mức lương
4 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Toàn khu vực,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 4 - 8 Triệu
Tư vấn bán sản phẩm cho khách hàng
Chăm sóc khách hàng trước và sau khi bán hàng
Báo cáo doanh số, tình hình bán hàng cho quản lý
Dọn dẹp kệ quầy, lau chùi sản phẩm
Với Mức Lương 4 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đi làm nghiêm túc, đúng giờ
Có kỹ năng giao tiếp, nói chuyện với người lạ
Tác phong sạch sẽ gọn gàng
Hòa đồng, nhiệt tình với đồng nghiệp
Vui vẻ, tích cực
Tại Công Ty Cổ Phần Nông Sản Thực phẩm Lâm Đồng Thì Được Hưởng Những Gì
Không áp đặt doanh số, chạy KPI
Được off vào chủ nhật hàng tuần
Có lương thưởng theo năng lực
Môi trường làm việc hòa đồng thân thiện
Thời gian làm việc linh hoạt
Có hỗ trợ xoay ca đối với sinh viên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nông Sản Thực phẩm Lâm Đồng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
