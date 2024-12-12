Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Nature Story làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 8 Triệu

Mức lương 4 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 100/82/17 Đông Thạnh 6 - 3, Xã Đông Thạnh, Hóc Môn, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 4 - 8 Triệu

- Xử lý và quản lý các giao dịch bán hàng, tư vấn và lên đơn hàng trực tiếp cho khách

- Phối hợp với các bộ phận khác để giải quyết các vấn đề liên quan đến giao dịch bán hàng và khách hàng.

- Hỗ trợ kiểm kê hàng hóa, quản lý hàng tồn kho, thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 4 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên

- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực bán hàng

- Kỹ năng sử dụng phần mềm bán hàng và Microsoft Office (word, excel)

- Cẩn thận, chi tiết và có khả năng làm việc dưới áp lực.

- Kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt

Tại Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Nature Story Thì Được Hưởng Những Gì

- Nghỉ lễ tết theo quy định

- Phép năm, bảo hiểm theo quy định

- Lương tháng 13

- Thưởng theo KPI cuối năm

- Xét tăng lương hằng năm

- Có xoay ca, ca gãy, ca partime , sắp xếp theo thời gian

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Nature Story

