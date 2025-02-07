Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Beauty Choice Cosmetic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Beauty Choice Cosmetic
Mức lương
4 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Nguyễn Văn Lượng
- Phổ Quang, Tân Bình, Hồ Chí Minh
- Lê Quang Định, P1, Quận Bình Thạnh
- Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9, TP Thủ Đức
- Chế Lan Viên, Tây Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 4 - 9 Triệu
- Chào đón khách hàng đến với store
- Hỗ trợ, tư vấn nhiệt tình
- Sắp xếp, kiểm kê lại sản phẩm trưng bày
Với Mức Lương 4 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/Nữ đủ 18 tuổi trở lên đến 28 tuổi
- Xoay ca
- Nghiêm túc, trung thực, nhanh nhẹn và có trách nhiệm
- Không yêu cầu kinh nghiệm nhưng cần sự nhiệt tình, hòa đồng
Tại Công Ty TNHH Beauty Choice Cosmetic Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm:
+ Ca sáng :8h - 12h;
+Ca chiều :13h30 - 17h30; Ca tối :6h - 22h
13h30 - 17h30
Thu nhậ : 35k/giờ ⇉ 3.9TR - 8.8TR/tháng
+ Ca sáng :8h - 12h;
+Ca chiều :13h30 - 17h30; Ca tối :6h - 22h
13h30 - 17h30
Thu nhậ : 35k/giờ ⇉ 3.9TR - 8.8TR/tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Beauty Choice Cosmetic
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
