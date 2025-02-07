Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Beauty Choice Cosmetic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 9 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Beauty Choice Cosmetic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 9 Triệu

Công Ty TNHH Beauty Choice Cosmetic
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/03/2025
Công Ty TNHH Beauty Choice Cosmetic

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Beauty Choice Cosmetic

Mức lương
4 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Nguyễn Văn Lượng

- Phổ Quang, Tân Bình, Hồ Chí Minh

- Lê Quang Định, P1, Quận Bình Thạnh

- Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9, TP Thủ Đức

- Chế Lan Viên, Tây Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 4 - 9 Triệu

- Chào đón khách hàng đến với store
- Hỗ trợ, tư vấn nhiệt tình
- Sắp xếp, kiểm kê lại sản phẩm trưng bày

Với Mức Lương 4 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ đủ 18 tuổi trở lên đến 28 tuổi
Nam/Nữ đủ 18 tuổi trở lên đến 28 tuổi
- Xoay ca
- Nghiêm túc, trung thực, nhanh nhẹn và có trách nhiệm
- Không yêu cầu kinh nghiệm nhưng cần sự nhiệt tình, hòa đồng

Tại Công Ty TNHH Beauty Choice Cosmetic Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm:
+ Ca sáng :8h - 12h;
8h - 12h
+Ca chiều :13h30 - 17h30; Ca tối :6h - 22h
13h30 - 17h30
Thu nhậ : 35k/giờ ⇉ 3.9TR - 8.8TR/tháng
35k/giờ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Beauty Choice Cosmetic

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Beauty Choice Cosmetic

Công Ty TNHH Beauty Choice Cosmetic

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 20 đường 1D khu dân cư Melosa 222 Võ Chí Công, Phường Phú Hữu, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

