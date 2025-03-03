Tuyển Nhân viên kinh doanh Tổng Công Ty Việt Thắng - CTCP (Tên Cũ: Công TY Cổ Phần Dệt Việt Thắng) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 9 Triệu

Mức lương 4 - 9 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lê Lợi , phường 4 , Quận Gò Vấp,Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 4 - 9 Triệu

-Bán hàng và giải đáp thắc mắc cho khách về sản phẩm (có thông tin sản phẩm để tư vấn)

-Lên đơn và đóng gói cho khách

-Giải đáp mọi thắc mắc cho khách , hỗ trợ khách

-Chăm sóc Khách hàng (nhận Feedback của Khách sau khi khách mua hàng và sử dụng)

Với Mức Lương 4 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Nam/nữ đủ 18 tuổi

-Chăm làm , chịu khó , cởi mở

-Không cần kinh nghiệm cần thái độ

Tại Tổng Công Ty Việt Thắng - CTCP (Tên Cũ: Công TY Cổ Phần Dệt Việt Thắng) Thì Được Hưởng Những Gì

-Có hỗ trợ xoay ca luân phiên

-Có thưởng thêm và không chạy KPI trong tuần/tháng

-Được hỗ trợ chỉ dẫn trước khi bắt đầu công việc

-Làm việc trong phòng lạnh , môi trường năng động , không phân biệt , nhiệt tình với công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng Công Ty Việt Thắng - CTCP (Tên Cũ: Công TY Cổ Phần Dệt Việt Thắng)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin