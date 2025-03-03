Tuyển Nhân viên kinh doanh Tổng Công Ty Việt Thắng - CTCP (Tên Cũ: Công TY Cổ Phần Dệt Việt Thắng) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Tổng Công Ty Việt Thắng - CTCP (Tên Cũ: Công TY Cổ Phần Dệt Việt Thắng)
Mức lương
4 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Lê Lợi , phường 4 , Quận Gò Vấp,Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 4 - 9 Triệu
-Bán hàng và giải đáp thắc mắc cho khách về sản phẩm (có thông tin sản phẩm để tư vấn)
-Lên đơn và đóng gói cho khách
-Giải đáp mọi thắc mắc cho khách , hỗ trợ khách
-Chăm sóc Khách hàng (nhận Feedback của Khách sau khi khách mua hàng và sử dụng)
Với Mức Lương 4 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Nam/nữ đủ 18 tuổi
-Chăm làm , chịu khó , cởi mở
-Không cần kinh nghiệm cần thái độ
-Chăm làm , chịu khó , cởi mở
-Không cần kinh nghiệm cần thái độ
Tại Tổng Công Ty Việt Thắng - CTCP (Tên Cũ: Công TY Cổ Phần Dệt Việt Thắng) Thì Được Hưởng Những Gì
-Có hỗ trợ xoay ca luân phiên
-Có thưởng thêm và không chạy KPI trong tuần/tháng
-Được hỗ trợ chỉ dẫn trước khi bắt đầu công việc
-Làm việc trong phòng lạnh , môi trường năng động , không phân biệt , nhiệt tình với công việc
-Có thưởng thêm và không chạy KPI trong tuần/tháng
-Được hỗ trợ chỉ dẫn trước khi bắt đầu công việc
-Làm việc trong phòng lạnh , môi trường năng động , không phân biệt , nhiệt tình với công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng Công Ty Việt Thắng - CTCP (Tên Cũ: Công TY Cổ Phần Dệt Việt Thắng)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI