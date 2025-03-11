Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Gia Chánh Cẩm Tuyết làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Gia Chánh Cẩm Tuyết
Mức lương
4 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 647 Lý Thường Kiệt,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 4 - 9 Triệu
Phụ bán Cafe, Cơm văn phòng, món ngon, phụ bếp và rửa dọn…làm việc tại Tân Bình
Làm việc theo ca có phần cơm trưa. giữ xe nhân viên miễn phí
Với Mức Lương 4 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trung thực, vui vẻ, siêng năng sạch sẽ
Tại Công Ty TNHH Gia Chánh Cẩm Tuyết Thì Được Hưởng Những Gì
Cơm trưa
Giữ xe nhân viên miễn phí
Thưởng theo hiệu quả công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Gia Chánh Cẩm Tuyết
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
