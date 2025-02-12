Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ YUCHAI PHÁT ĐIỆN(VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu

Mức lương 40 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 136 Biên Giang,Hà Nội, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 40 - 50 Triệu

Khai thác thông tin thị trường các tỉnh tại Việt Nam về sản phẩm máy phát điện của công ty đang cung cấp.

Tư vấn bán hàng & cung cấp thiết bị của Công ty cho khách hàng có nhu cầu.

Thu tiền hàng kịp thời, xác nhận công nợ với khách hàng.

Quảng bá/ giới thiệu sản phẩm tới các khách hàng, thực hiện các công việc nghiên cứu thị trường và thu thập thông tin.

Thực hiện báo cáo bán hàng và các loại báo cáo liên quan đến hoạt động kinh doanh bán hàng.

Đảm bảo thực hiện doanh số cam kết hàng năm.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ định của Giám đốc.

Với Mức Lương 40 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học/ cao đẳng

Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

Kỹ năng giao tiếp tốt, nhiệt tình, nhanh nhẹn

Mong muốn gắn bó lâu dài, có tinh thần trách nhiệm

Thành thạo tin học văn phòng cơ bản: Word, Excel

Nói và Viết Tiếng Trung (hoặc Tiếng Anh) cơ bản

Có giấy phép lái xe ô tô

Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ YUCHAI PHÁT ĐIỆN(VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 17 - 19 triệu + Thưởng doanh số

Xét duyệt tăng lương dựa vào năng lực kinh doanh, kinh nhiệm thị trường, và doanh số đặt

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ... theo luật Lao động Việt Nam

Cơ hội tham gia và học tập tại các Trung tâm của Yuchai tại Trung Quốc

Phụ cấp điện thoại, xăng xe, xe đi lại gặp khách hàng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ YUCHAI PHÁT ĐIỆN(VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin