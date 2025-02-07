Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Quốc tế B.L.G làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 1,000 USD

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Quốc tế B.L.G làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 1,000 USD

Công ty TNHH Thương mại Quốc tế B.L.G
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công ty TNHH Thương mại Quốc tế B.L.G

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Thương mại Quốc tế B.L.G

Mức lương
400 - 1,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 6, Tòa nhà M5, Số 91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 400 - 1,000 USD

- Lĩnh vực: Dịch vụ mỹ phẩm cao cấp – Sale phân phối
- Chăm sóc, quản lý, triển khai chính sách và sản phẩm của công ty đến các đại lý, đốc thúc và tăng cường quan hệ với đại lý để gia tăng sản lượng, xử lý các vấn đề phát sinh trước, trong và sau quá trình bán hàng, hoàn thành doanh số đề ra.
- Phát triển thị trường mới: tìm kiếm và xây dựng các đại lý tiềm năng, nâng cao doanh số
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 400 - 1,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU CHUNG
- Giới tính: Nam/Nữ
- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng
- Chưa có kinh nghiệm được đào tạo
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao
Chủ động trong công việc

Tại Công ty TNHH Thương mại Quốc tế B.L.G Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại Quốc tế B.L.G

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương mại Quốc tế B.L.G

Công ty TNHH Thương mại Quốc tế B.L.G

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6A, Tòa nhà M5, Số 91 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

