Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Quốc tế B.L.G làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 1,000 USD

- Lĩnh vực: Dịch vụ mỹ phẩm cao cấp – Sale phân phối

- Chăm sóc, quản lý, triển khai chính sách và sản phẩm của công ty đến các đại lý, đốc thúc và tăng cường quan hệ với đại lý để gia tăng sản lượng, xử lý các vấn đề phát sinh trước, trong và sau quá trình bán hàng, hoàn thành doanh số đề ra.

- Phát triển thị trường mới: tìm kiếm và xây dựng các đại lý tiềm năng, nâng cao doanh số

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn.