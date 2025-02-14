Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Công Nghệ Thông Minh Icomteck làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 650 USD

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Công Nghệ Thông Minh Icomteck làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 650 USD

Công Ty TNHH Công Nghệ Thông Minh Icomteck
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Công Ty TNHH Công Nghệ Thông Minh Icomteck

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Thông Minh Icomteck

Mức lương
400 - 650 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 3, Toà nhà N07

- B2, đường Thành Thái, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 400 - 650 USD

*** Mô tả công việc:
- Tìm hiểu và nắm vững các sản phẩm công ty Kinh doanh - các thiết bị đạt tiêu chuẩn dùng trong công nghiệp, an ninh, quân đội (industrial and military grade),.. như: Máy tính (Workstation, Server, Embedded, CompactPCI, VPX,...), Laptop, Tablet, Màn hình, Network Appliance, Thiết bị chuyển mạch, Router, Firewall, Thiết bị tự động hóa, HMI, Gateway, IoT, AI, truyền thông,... của các hãng uy tín, nổi tiếng trên thế giới. Sản phẩm được sử dụng trong hầu hết các ngành nghề, lĩnh vực công nghiệp: Quân sự, Công an, Ngân hàng, Y tế, Giao thông thông minh, Hàng hải, Tự động hóa Nhà máy, Logistics, Năng lượng, Trạm điện, Môi trường, giám sát,...
- Giới thiệu, tư vấn sản phẩm cho khách hàng.
- Báo giá theo yêu cầu của khách hàng.
- Theo dõi và chăm sóc khách hàng để nhận được đơn đặt hàng/ký kết hợp đồng.
- Duy trì quan hệ với khách hàng, hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm.
- Tham mưu, đóng góp ý kiến cho ban GĐ trong triển khai thực hiện kế hoạch, phát triển kinh doanh
- Một số công việc khác theo yêu cầu của Công ty

Với Mức Lương 400 - 650 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Thông Minh Icomteck Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Thông Minh Icomteck

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Công Nghệ Thông Minh Icomteck

Công Ty TNHH Công Nghệ Thông Minh Icomteck

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: VP giao dịch: Tầng 3, Toà nhà N07-B2, đường Thành Thái, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội

