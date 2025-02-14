Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Công Nghệ Thông Minh Icomteck làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 650 USD

*** Mô tả công việc:

- Tìm hiểu và nắm vững các sản phẩm công ty Kinh doanh - các thiết bị đạt tiêu chuẩn dùng trong công nghiệp, an ninh, quân đội (industrial and military grade),.. như: Máy tính (Workstation, Server, Embedded, CompactPCI, VPX,...), Laptop, Tablet, Màn hình, Network Appliance, Thiết bị chuyển mạch, Router, Firewall, Thiết bị tự động hóa, HMI, Gateway, IoT, AI, truyền thông,... của các hãng uy tín, nổi tiếng trên thế giới. Sản phẩm được sử dụng trong hầu hết các ngành nghề, lĩnh vực công nghiệp: Quân sự, Công an, Ngân hàng, Y tế, Giao thông thông minh, Hàng hải, Tự động hóa Nhà máy, Logistics, Năng lượng, Trạm điện, Môi trường, giám sát,...

- Giới thiệu, tư vấn sản phẩm cho khách hàng.

- Báo giá theo yêu cầu của khách hàng.

- Theo dõi và chăm sóc khách hàng để nhận được đơn đặt hàng/ký kết hợp đồng.

- Duy trì quan hệ với khách hàng, hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm.

- Tham mưu, đóng góp ý kiến cho ban GĐ trong triển khai thực hiện kế hoạch, phát triển kinh doanh

- Một số công việc khác theo yêu cầu của Công ty