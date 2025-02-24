Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Nhựa Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 700 USD

Chăm sóc tốt KH hiện hữu, mở rộng thêm list KH mới.

- Khai thác data khách hàng qua các kênh online/offline... liên hệ chào giới thiệu sản phẩm - dịch vụ của công ty

- Cập nhật nhu cầu, định hướng, kế hoạch phát triển sản phẩm của thị trường và các khách hàng tiềm năng

- Phân tích, đánh giá nhu cầu khách hàng, đối thủ cạnh trạnh đưa ra đối sách phù hợp

- Tiếp nhận thông tin về yêu cầu từ KH, triển khai báo giá.

- Đàm phán giá và các điều khoản liên quan, thiết lập hợp đồng bán hàng với khách hàng.