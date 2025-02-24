Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Nhựa Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 700 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Nhựa Hà Nội
- Hà Nội: phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 400 - 700 USD
Chăm sóc tốt KH hiện hữu, mở rộng thêm list KH mới.
- Khai thác data khách hàng qua các kênh online/offline... liên hệ chào giới thiệu sản phẩm - dịch vụ của công ty
- Cập nhật nhu cầu, định hướng, kế hoạch phát triển sản phẩm của thị trường và các khách hàng tiềm năng
- Phân tích, đánh giá nhu cầu khách hàng, đối thủ cạnh trạnh đưa ra đối sách phù hợp
- Tiếp nhận thông tin về yêu cầu từ KH, triển khai báo giá.
- Đàm phán giá và các điều khoản liên quan, thiết lập hợp đồng bán hàng với khách hàng.
Với Mức Lương 400 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tiếng Trung: 4 kỹ năng tốt
Tại Công Ty Cổ Phần Nhựa Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nhựa Hà Nội
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
