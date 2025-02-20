Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Bánh Givral - Chi nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 800 USD

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Phụ trách kênh kinh doanh B2B: Siêu thị, cửa hàng tiện lợi, nhà hàng, quán café, các đơn vị tổ chức sự kiện, trường học, công ty, cộng tác viên bán hàng…Xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh theo mục tiêu; theo dõi dữ liệu, lập các báo cáo kinh doanh.

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, đánh giá nhu cầu thực tế của khách hàng, tư vấn sản phẩm, đàm phán, kí kết hợp đồng, gia hạn hợp đồng với khách hàng của công ty.

- Nhận đơn từ khách hàng, liên hệ với các bộ phận liên quan để thực hiện và chăm sóc đơn hàng, xử lý kịp thời & hiệu quả các phát sinh của đơn hàng

- Phối hợp cùng kế toán thu hồi công nợ của khách hàng

- Quản lý, phối hợp và hỗ trợ hotline, cửa hàng, quản lý tổ vận chuyển trong công việc của khối kinh doanh

- Tìm hiểu xu hướng về thị hiếu sản phẩm, trải nghiệm mua hàng của khách hàng, đề xuất các sản phẩm mới, chương trình kinh doanh nhằm tăng doanh số, nâng cao hình ảnh thương hiệu

- Báo công việc định kỳ & đột xuất theo yêu cầu của quản lý trực tiếp

QUYỀN LỢI

1. Thu nhập

- Lương cứng không phụ thuộc doanh số.

- Thưởng doanh số/thưởng năng suất/thưởng hiệu quả công việc theo quy định công ty.