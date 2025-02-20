Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Bánh Givral - Chi nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 800 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Bánh Givral - Chi nhánh Hà Nội
- Hà Nội: KCN Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 400 - 800 USD
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Phụ trách kênh kinh doanh B2B: Siêu thị, cửa hàng tiện lợi, nhà hàng, quán café, các đơn vị tổ chức sự kiện, trường học, công ty, cộng tác viên bán hàng…Xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh theo mục tiêu; theo dõi dữ liệu, lập các báo cáo kinh doanh.
- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, đánh giá nhu cầu thực tế của khách hàng, tư vấn sản phẩm, đàm phán, kí kết hợp đồng, gia hạn hợp đồng với khách hàng của công ty.
- Nhận đơn từ khách hàng, liên hệ với các bộ phận liên quan để thực hiện và chăm sóc đơn hàng, xử lý kịp thời & hiệu quả các phát sinh của đơn hàng
- Phối hợp cùng kế toán thu hồi công nợ của khách hàng
- Quản lý, phối hợp và hỗ trợ hotline, cửa hàng, quản lý tổ vận chuyển trong công việc của khối kinh doanh
- Tìm hiểu xu hướng về thị hiếu sản phẩm, trải nghiệm mua hàng của khách hàng, đề xuất các sản phẩm mới, chương trình kinh doanh nhằm tăng doanh số, nâng cao hình ảnh thương hiệu
- Báo công việc định kỳ & đột xuất theo yêu cầu của quản lý trực tiếp
QUYỀN LỢI
1. Thu nhập
- Lương cứng không phụ thuộc doanh số.
- Thưởng doanh số/thưởng năng suất/thưởng hiệu quả công việc theo quy định công ty.
Yêu Cầu Công Việc
Quyền Lợi
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định như thưởng lễ, Tết, lương tháng thứ 13, thưởng hiệu quả công việc, sinh nhật, hiếu, hỉ, khám sức khỏe định kỳ, du lịch năm,...
- Được hưởng chính sách ưu đãi khi mua các sản phẩm
Cách Thức Ứng Tuyển
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
