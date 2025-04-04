Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam - Chi nhánh CMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 800 Triệu

- Thực hiện các công việc về bán hàng và xúc tiến thị trường đối với các sản phẩm được giao theo mảng thị trường hoặc phạm vi địa lý, đảm bảo đạt được các chỉ tiêu về doanh số cũng như các chỉ tiêu về chuyên môn kinh doanh

- Độc lập hoặc tham gia xây dựng kế hoạch bán hàng của cá nhân hay toàn nhóm; triển khai các kế hoạch bán hàng và xúc tiến thị trường theo phân công

- Thực hiện các công việc về chuyên môn bán hàng & kinh doanh liên quan khác như: báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo thị trường và khách hàng, tham gia hoặc hỗ trợ soạn thảo và theo dõi hợp đồng, đặt hàng và theo dõi đơn hàng, bàn giao và nghiệm thu hàng hóa…

- Tham gia các khoá đào tạo về sản phẩm, ứng dụng trong và ngoài nước theo phân công

- Thực hiện các công việc liên quan được giao khác

- Mức lương: 10 – 20 triệu

- Thử việc hưởng lương 100%

- Làm việc từ Thứ 2- Thứ 6, từ 8h-12h và từ 13h-17h30.

- Được hưởng chế độ tăng lương theo thâm niên dựa trên kết quả công việc.

- Được hưởng chế độ BHXH, BHYT theo quy định, chế độ khám sức khỏe & du lịch 1 năm/1 lần.

- Được hưởng chế độ nghỉ phép năm theo quy định.

- Được hưởng chế độ thưởng lễ, thưởng tết, thưởng cuối năm…