Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO làm việc tại Hà Nội thu nhập 480 - 880 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO
- Hà Nội: Tầng 7, Tòa nhà 311
- 313 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 480 - 880 USD
Lý do để tham gia cùng chúng tôi
- Mức lương cơ bản lên đến 21 triệu đồng/tháng (xét tăng lương 2 lần/năm) – sinh viên mới ra trường khởi điểm từ 11 triệu đồng/tháng
- Thu nhập mở rộng (thưởng trách nhiệm công việc, thưởng doanh số, thưởng Tết, thưởng tháng lương 13,…)
- Các hoạt động khác: CLB bóng đá, CLB cầu lông, vinh danh và khen thưởng cá nhân xuất sắc, du xuân, du lịch hè,…
Mô tả công việc
- Tìm kiếm và phát triển tệp khách hàng tiềm năng
- Giới thiệu, Tư vấn và xây dựng giải pháp Phần mềm ERP
- Đàm phán, ký kết hợp đồng và theo dõi quá trình triển khai phần mềm.
- Theo dõi, hỗ trợ khách hàng, giải quyết các phát sinh sau triển khai và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng.
Với Mức Lương 480 - 880 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO
