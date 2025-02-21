Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO làm việc tại Hà Nội thu nhập 480 - 880 USD

Lý do để tham gia cùng chúng tôi

- Mức lương cơ bản lên đến 21 triệu đồng/tháng (xét tăng lương 2 lần/năm) – sinh viên mới ra trường khởi điểm từ 11 triệu đồng/tháng

lên đến 21 triệu đồng/tháng (xét tăng lương 2 lần/năm) – sinh viên mới ra trường khởi điểm từ 11 triệu đồng/tháng

(xét tăng lương 2 lần/năm) – sinh viên mới ra trường khởi điểm từ 11 triệu đồng/tháng

- Thu nhập mở rộng (thưởng trách nhiệm công việc, thưởng doanh số, thưởng Tết, thưởng tháng lương 13,…)

- Các hoạt động khác: CLB bóng đá, CLB cầu lông, vinh danh và khen thưởng cá nhân xuất sắc, du xuân, du lịch hè,…

Mô tả công việc

- Tìm kiếm và phát triển tệp khách hàng tiềm năng

- Giới thiệu, Tư vấn và xây dựng giải pháp Phần mềm ERP

- Đàm phán, ký kết hợp đồng và theo dõi quá trình triển khai phần mềm.

- Theo dõi, hỗ trợ khách hàng, giải quyết các phát sinh sau triển khai và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng.