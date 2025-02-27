Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Nhanh.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu

Mức lương 5 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa GP Invest, Số 170 Đê La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa

Liên hệ các cá nhân, doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh offline và online ở tất cả các ngành nghề

Gặp gỡ vàtư vấn cho khách hàng về các sản phẩm và dịch vụ của Nhanh gồm:Phần mềm quản lí bán hàng, Thiết kế website, Dịch vụ vận chuyển thu tiền hộ trên toàn quốc, Phần mềm quản lý fanpage Facebookvàcác dịch vụmarketing của công ty.

Kết hợp với bộ phận chăm sóc khách hàng để hỗ trợ, giải đáp thắc mắc cho khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm và dịch vụ

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Có kinh nghiệm làm kế toán hoặc thu ngân ở các cửa hàng là lợi thế

Chăm chỉ, kiên trìvà chủ động học tập

Có laptop cá nhân phục vụ cho công việc.

Tại Công ty cổ phần Nhanh.vn Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 5.000.000 - 10.000.000 / tháng(gồm lương cứng, % hoa hồng, thưởng vượt chỉ tiêu)

Hỗ trợ ăn trưa và phụ cấp máy tính

Tham gia BHYT, BHXH theo quy định của nhà nước

Được đào tạo bài bản về kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực Thương mại điện tử và các kỹ năng mềm

Lộ trình phát triển và thăng tiến cụ thể

Gia nhập đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động và tham gia teambuilding.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Nhanh.vn

