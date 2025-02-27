Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Nhanh.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần Nhanh.vn
- Hà Nội:
- Tòa GP Invest, Số 170 Đê La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 10 Triệu
Liên hệ các cá nhân, doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh offline và online ở tất cả các ngành nghề
Gặp gỡ vàtư vấn cho khách hàng về các sản phẩm và dịch vụ của Nhanh gồm:Phần mềm quản lí bán hàng, Thiết kế website, Dịch vụ vận chuyển thu tiền hộ trên toàn quốc, Phần mềm quản lý fanpage Facebookvàcác dịch vụmarketing của công ty.
Kết hợp với bộ phận chăm sóc khách hàng để hỗ trợ, giải đáp thắc mắc cho khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm và dịch vụ
Với Mức Lương 5 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm kế toán hoặc thu ngân ở các cửa hàng là lợi thế
Chăm chỉ, kiên trìvà chủ động học tập
Có laptop cá nhân phục vụ cho công việc.
Tại Công ty cổ phần Nhanh.vn Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ ăn trưa và phụ cấp máy tính
Tham gia BHYT, BHXH theo quy định của nhà nước
Được đào tạo bài bản về kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực Thương mại điện tử và các kỹ năng mềm
Lộ trình phát triển và thăng tiến cụ thể
Gia nhập đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động và tham gia teambuilding.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Nhanh.vn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI