Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN MARKETING ONLINE làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu

Mức lương 5 - 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 67 Nam Dư Lĩnh Nam,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 10 Triệu

Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng thông qua các kênh online, offline.

Tư vấn, giới thiệu các khóa học phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Thực hiện các cuộc gọi để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ.

Chăm sóc khách hàng, giải đáp các thắc mắc, hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình học.

Theo dõi, cập nhật thông tin về nhu cầu, thị trường, đối thủ cạnh tranh.

Thực hiện các báo cáo, phân tích kết quả kinh doanh.

Tham gia các hoạt động marketing, truyền thông của công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Năng động, nhiệt tình, có khả năng giao tiếp tốt.

Kỹ năng thuyết phục, đàm phán, xử lý tình huống tốt.

Có kiến thức về marketing online, các kênh mạng xã hội.

Yêu thích lĩnh vực giáo dục, có mong muốn phát triển bản thân.

Tại CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN MARKETING ONLINE Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng, kiến thức sản phẩm.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN MARKETING ONLINE

