Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Sx Xd Nhà Gỗ Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - a8/12b mai bá hương lê minh xuân bình chánh, Huyện Bình Chánh

Nhân viên kinh doanh

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng nhằm tăng cường sự hài lòng và trung thành của khách hàng.

- Thực hiện các cuộc gọi và gặp gỡ trực tiếp với khách hàng, Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện tại, mở rộng tiềm năng tài chính khách hàng.

- Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh để xác định cơ hội kinh doanh mới và phát triển chiến lược bán hàng hiệu quả.

- Đạt được các chỉ tiêu doanh số hàng tháng và hàng quý thông qua việc lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động bán hàng.

- Cung cấp phản hồi và báo cáo định kỳ về hoạt động bán hàng cho quản lý, bao gồm các thông tin về xu hướng thị trường và nhu cầu của khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp cao đẳng - đại học chuyên ngành Kinh doanh, Marketing hoặc lĩnh vực liên quan.

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng hoặc phát triển kinh doanh.

- Kỹ năng giao tiếp, có khả năng thuyết phục và xây dựng mối quan hệ với khách hàng.

- Có khả năng phân tích và dự đoán nhu cầu khách hàng.

- Tổ chức công việc hiệu quả, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

- Có kinh kiến thức về social media

Tại Công Ty TNHH Sx Xd Nhà Gỗ Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, bao gồm 13 tháng lương và thưởng hiệu suất hàng năm.

- Cung cấp thiết bị làm việc hiện đại và môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp.

- Nghỉ phép có lương theo quy định của pháp luật, bao gồm nghỉ lễ, Tết và nghỉ phép hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển

