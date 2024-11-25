Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH ZOOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 10 Triệu

Mức lương 5 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 1541 đường 3 tháng 2, P.16, Q.11, TP.HCM, Quận 11

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 10 Triệu

- Giới thiệu, tư vấn tour du lịch cho khách hàng qua các kênh online như, Website, Facebook, Zalo và điện thoại, từ bộ phận marketing chuyển xuống.

- Chăm sóc khách hàng sau khi đi tour

Với Mức Lương 5 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Được thưởng lương tháng 13, thưởng khi vượt KPI

- Được đi du lịch hằng năm cùng với công ty

- Cơ hội phát triển bản thân với những đồng nghiệp năng động và thân thiện.

- Có đầy đủ các chế độ phúc lợi đối với người lao động do nhà nước ban hành.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH ZOOM Thì Được Hưởng Những Gì

- Nam/Nữ từ 20 – 35 tuổi.

- Tốt nghiệp trung cấp cao đẳng trở lên chuyên ngành du lịch hoặc âm hiểu và đam mê du lịch.

- Khả năng ăn nói lưu loát, giọng nói dễ nghe, hòa đồng, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH ZOOM

