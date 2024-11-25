Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH ZOOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH ZOOM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH ZOOM
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH ZOOM

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH ZOOM

Mức lương
5 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 1541 đường 3 tháng 2, P.16, Q.11, TP.HCM, Quận 11

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 10 Triệu

- Giới thiệu, tư vấn tour du lịch cho khách hàng qua các kênh online như, Website, Facebook, Zalo và điện thoại, từ bộ phận marketing chuyển xuống.
- Chăm sóc khách hàng sau khi đi tour

Với Mức Lương 5 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Được thưởng lương tháng 13, thưởng khi vượt KPI
- Được đi du lịch hằng năm cùng với công ty
- Cơ hội phát triển bản thân với những đồng nghiệp năng động và thân thiện.
- Có đầy đủ các chế độ phúc lợi đối với người lao động do nhà nước ban hành.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH ZOOM Thì Được Hưởng Những Gì

- Nam/Nữ từ 20 – 35 tuổi.
- Tốt nghiệp trung cấp cao đẳng trở lên chuyên ngành du lịch hoặc âm hiểu và đam mê du lịch.
- Khả năng ăn nói lưu loát, giọng nói dễ nghe, hòa đồng, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH ZOOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH ZOOM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH ZOOM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 1541 đường 3 tháng 2, P.16, Q.11, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

