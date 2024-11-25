Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Wall Street English làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 100 Triệu

Mức lương 5 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 21 Lê Quý Đôn, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 100 Triệu

Giới thiệu khóa học Wall Street English cho khách hàng.

Nắm vững kịch bản do DSF cung cấp và áp dụng chính xác khi tương tác với khách hàng tiềm năng.

Chủ động tiếp cận khách hàng tiềm năng ở mọi nhóm đối tượng và mọi thời điểm.

Chuyên nghiệp giải đáp các câu hỏi từ khách hàng, đảm bảo phù hợp với quy trình đã được đào tạo theo từng nhóm khách hàng.

Đảm bảo các mục tiêu công việc hàng ngày được hoàn thành.

Ghi lại thông tin cá nhân của khách hàng một cách chi tiết và chính xác.

Duy trì quy tắc vệ sinh tại khu vực làm việc (sắp xếp khu vực ngăn nắp, sạch sẽ, và chuẩn bị đủ dụng cụ bán hàng).

Luôn có mặt đúng giờ tại vị trí làm việc được phân công.

Với Mức Lương 5 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thu nhập cạnh tranh gồm lương cơ bản, phụ cấp và hoa hồng.

Đánh giá tăng lương, thưởng định kỳ hàng năm.

Thử việc trong 2 tháng, nhận đủ 100% lương.

Được hưởng Bảo hiểm Y tế và Bảo hiểm Xã hội.

Cung cấp gói bảo hiểm chăm sóc sức khỏe quốc tế.

Tham gia chương trình đào tạo chuyên nghiệp của công ty về Chăm sóc khách hàng và Tư vấn bán hàng.

Học tiếng Anh miễn phí toàn bộ khóa học tại Wall Street English.

Có 15 ngày nghỉ phép hàng năm.

Tại Công Ty TNHH Wall Street English Thì Được Hưởng Những Gì

Chỉ cần có bằng từ Trung Cấp/Cao Đẳng;

Không cần kinh nghiệm; ưu tiên sinh viên tự tin, năng động, từng có kinh nghiệm làm Tư vấn/Sales, PG/PB.

Giao tiếp tốt, có kỹ năng tư vấn và khả năng thuyết phục.

Tác phong nhanh nhẹn, lịch sự, chuyên nghiệp.

Khả năng làm việc dưới áp lực và đáp ứng được các chỉ tiêu công việc.

Sẵn sàng làm việc theo ca linh hoạt (48 giờ/tuần, bao gồm ca tối và cuối tuần).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Wall Street English

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.