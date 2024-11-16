Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Zep Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 15 Triệu

Mức lương 5 - 15 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 317 Trường Chinh, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng trên các nền tảng thương mại điện tử

Liên hệ trực tiếp với khách hàng để tư vấn về dịch vụ của Công ty (xây dựng gian hàng trên sàn Shopee, Lazada, Tik Tok Shop; Vận hành shop trên Shopee; Quản lý Tiktok cá nhân,...)

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của công ty cho khách hàng

Báo giá, đàm phán, chốt hợp đồng và báo cáo công việc cho leader

Sau khi ký hợp đồng, theo dõi tiến độ, đảm bảo các phòng ban phối hợp thực hiện công việc theo đúng yêu cầu của khách hàng

Xử lý các vấn đề phát sinh và giải đáp thắc mắc của khách hàng

Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý

Yêu Cầu Công Việc

- Độ tuổi: không giới hạn

- Có kinh nghiệm về CSKH và Sale là 1 lợi thế

- Có laptop cá nhân để làm việc

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán tốt.

- Tư duy làm việc nhạy bén, chủ động, hướng đến hiệu quả công việc

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Zep Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Không yêu cầu lên văn phòng, tự chủ động sắp xếp thời gian và quản lý công việc (có thể lên văn phòng nếu muốn)

- Hỗ trợ thu nhập, thưởng hoa hồng 8% + thưởng thi đua ( best seller, top tuần, tháng ..) . Nếu doanh số đạt 50trieu/tháng sẽ được thưởng thêm 2 triệu. Thu nhập không giới hạn, trung bình: 5.000.000 – 15.000.000 VNĐ

- Không áp KPI, Không áp doanh số

- Được training, đào tạo kỹ năng, kiến thức về thương mại điện tử miễn phí từ đầu; Các kiến thức về xây dựng, vận hành shop trên Shopee, Lazada, Tik Tok Shop.

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng. Cơ hội được lên vị trí Trưởng nhóm, Trưởng phòng. Công ty luôn tôn trọng và hướng tới sự phát triển của bản thân nhân sự, coi trọng những đóng góp trong quá trình làm việc và có đãi ngộ xứng đáng

- Môi trường làm việc trẻ, năng động, hòa đồng, thỏa sức sáng tạo, được tham gia team building định kỳ, tổ chức sinh nhật cá nhân,

- Sản phẩm có thương hiệu tốt, dễ tiếp cận khách hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Zep Group

