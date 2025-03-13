Tuyển Nhân viên kinh doanh Cô Ba Edit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 15 Triệu

Mức lương 5 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

- Trực - Phản hồi các bình luận và tin nhắn trên các kênh Social của team Cô Ba Edit theo hướng dẫn

- Thiết lập mối quan hệ thân thiết với khách hàng, tư vấn, giới thiệu các khóa học Xây Kênh và Làm Video

- Chăm sóc, giải đáp thắc mắc của học viên trong quá trình tham gia khóa học

- Tham gia vào việc đóng góp ý tưởng, phát triển các kênh social của team

- Các task công việc khác với vai trò Trợ Lý của Cô Ba Edit

- Sinh viên năm cuối hoặc mới ra trường

- Giới tính: Nữ

- Làm việc trực tiếp tại quận 7

- Phản hồi tin nhắn nhanh

- Chỉn chu, cẩn thận về câu từ là 1 lợi thế

- Có trải nghiệm về xây kênh TikTok & làm video ngắn là 1 lợi thế (không biết sẽ được đào tạo)

- Linh hoạt thời gian: vì có thể đầu tuần rảnh, cuối tuần bận, sáng rảnh, tối bận, hoặc bận cả ngày. Hiện team đang bận cả tuần

Tại Cô Ba Edit Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương + Thưởng (Lương cứng, thưởng KPI, thưởng Lễ Tết, thưởng nóng,…)

- Tham gia miễn phí các sự kiện, khoá học, chương trình của Team Cô Ba Edit

- Nếu phù hợp đồng hành lâu dài, được Cô Ba Edit cố vấn phát triển các kênh social (TikTok, Facebook,…) của riêng bạn.

